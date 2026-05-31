Prinsesse Dianas tvillingeniecer viser deres tætte bånd på sociale medier

Tvillingerne Lady Amelia og Lady Eliza Spencer, som har været uadskillelige siden barndommen, går aldrig glip af en mulighed for at vise det. På Instagram har prinsesse Dianas niecer endnu engang vist omfanget af deres tætte bånd.

"Twinning mere end nogensinde": Deres Reel smelter hjerter online

Lady Amelia Spencer og Lady Eliza Spencer postede en video på Instagram, der hurtigt rørte deres følgere. Den viser tvillingerne, blonde og smilende, mens de gør sig klar til en aften ude. Begge iført hvide blondekåber, håret sat op i knuder og lange øreringe, poserer de side om side på deres hotelbalkon. Billedteksten, på engelsk, siger det hele: "Twinning more than ever ." (Tvillinger mere end nogensinde ).

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Amelia Spencer Mallett 🤍 (@ameliaspencer15)

Enæggede tvillinger ... bekræftet af en DNA-test

Amelia og Eliza blev født den 10. juli 1992 som søn af Charles Spencer, den niende jarl Spencer (Lady Dis yngre bror), og Victoria Lockwood. De troede længe, at de ikke var identiske. Ved fødslen fik de at vide, at de blot var tveæggede tvillinger. Det var først i 2024, at en genetisk test afkræftede denne misforståelse: de er faktisk identiske. En forsinket afsløring, der ifølge Eliza "ændrer tingene. Nu hvor vi ved det, giver alting mening."

Et bånd som ord har svært ved at beskrive

Ud over deres fysiske lighed deler de to søstre et bånd, som intet synes at kunne bryde. "Vi ved ofte præcis, hvad den anden tænker," betroede Amelia. For Eliza overgår denne forbindelse ord: "Vores tvillingebånd er simpelthen ubeskriveligt. Vi har delt det, siden før vi overhovedet blev født." Hun tilføjede: "Vi er identiske både indvendigt og udvendigt." Det er et bånd, de har valgt at vise offentligt ved at blive modeller, ambassadører og stamgæster på den røde løber.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Amelia Spencer Mallett 🤍 (@ameliaspencer15)

Et nyt kapitel i deres liv

Mens de to søstre konstant dyrker deres tætte bånd på sociale medier, bevæger de sig også hver især fremad med nye kapitler i deres liv. Amelia er nu gift med Greg Mallett, mens Eliza forbereder sig på sit bryllup med sin forlovede, Channing Millerd. Modeller, brandambassadører og stamgæster ved de mest prestigefyldte fester, fortsætter tvillingerne med at optræde højt, altid side om side. Denne tætte søskendeduo fortsætter med at fascinere offentligheden – og gennem deres blotte tilstedeværelse vidner de om den stille arv, der er efterladt af deres berømte tante, prinsesse Diana.

Gennem ømme øjebliksbilleder, inderlige fortroligheder og nye personlige forpligtelser maler Lady Amelia og Lady Eliza Spencer diskret et smukt portræt af søsterskab. Tvillingsøstrene fra Spencer-dynastiet minder os om, at ud over deres arv og rampelyset forbliver deres tætte bånd deres mest værdifulde aktiv.