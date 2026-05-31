"En brasiliansk skønhed": Denne skuespillerinde skaber sensation i en skulpturel kjole

Léa Michel
Den brasilianske skuespillerinde Bruna Marquezine gjorde bestemt indtryk, da hun blev inviteret til Mondepars modeshow. I São Paulo valgte hun en sort kjole med en slående struktur, der blev hyldet som et af aftenens mest omtalte looks. Et look præget af underspillet elegance og struktur.

En sort kjole med et arkitektonisk look

Til lejligheden valgte Bruna Marquezine en lang, stropløs sort kjole med en korsetlignende overdel, der omfavnede en ren, tætsiddende silhuet. Den mest iøjnefaldende detalje var taljen: en geometrisk, spids afslutning ved hofterne, en slags genopfundet peplum, der minder om moderne bonework. Den lange, tilspidsede nederdel forlængede denne slanke linje og skabte en udpræget minimalistisk æstetik. I kommentarerne udtrykte mange internetbrugere deres beundring og beskrev Bruna Marquezine som en "brasiliansk skønhed" og en "strålende kvinde".

Minimalistisk tilbehør

Tro mod sin underspillede stil fuldendte Bruna Marquezine sit outfit med slanke sorte solbriller, der tilføjede et grafisk touch til det overordnede look. Hendes frisure, en kort, bølget, mørkebrun bob, fremhæver outfittets moderne følelse, mens en mørk manicure tilføjer det sidste touch. Det helt sorte ensemble fremhæver tøjets snit og konstruktion.

Med dette valg bekræfter Bruna Marquezine sin ro i modeverdenen, efter at have haft adskillige bemærkelsesværdige optrædener ved store begivenheder. Med rene linjer, en monokrom palet og omhyggeligt udformede detaljer skabte hun et af de mest iøjnefaldende looks fra Mondepars-showet: en demonstration af stil, der kombinerer modernitet og elegance.

