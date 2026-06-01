I Saint-Tropez bringer modellen Bella Hadid hækling tilbage på moden

Julia P.
Hækling er ved at blive en af de uundværlige modetrends i sommeren 2026. I Saint-Tropez giver den amerikanske model Bella Hadid et nyt eksempel: Under en dag ombord på en yacht valgte hun et lyserødt hæklet strandoutfit, der genopliver interessen for denne håndværksmæssige teknik.

Hækling, sommerens vigtigste trend

Dagens midtpunkt i Saint-Tropez var en lyserød hæklet badedragt i to dele, hvis detaljer afslører ægte håndværk. Tæt på afslører strikken et diskret zigzag-mønster langs linningen, mens små hvide hæklede sløjfer pryder toppen.

Hvide blomsterudsmykninger fuldender looket og forbliver tro mod en romantisk æstetik, der er meget på mode. For at perfektionere looket bar Bella Hadid en overdimensioneret skjorte med krave og valgte smalle sorte solbriller: en måde at gribe strandtøj an på som et hverdagsstykke.

En designer strandgarderobe

Gennem sine opslag har Bella Hadid afsløret andre outfits. Disse inkluderer en højhalset heldragt fra Emilio Pucci, udsmykket med et geometrisk mønster i nuancer af rød, orange og brun, afsluttet med en flæsekant. Derudover præsenteres en stålblå heldragt fra Miyake Design Studio og et hvidt flæsesæt fra Some Bodee. Hvad angår accessories, forblev den amerikanske model tro mod sin forkærlighed for guldsmykker, suppleret af en lyserød diamantring fra Shay.

Et tropeziansk mellemspil

Disse billeder er fra et ophold på den franske riviera, hvor Bella Hadid nyder solen ombord på en yacht med sine nærmeste, herunder sin bror Anwar og sin mor Yolanda Hadid. Iced kaffe i hånden, morgensvømning, afslappende øjeblikke med venner: modellen delte en afslappet sommerferie, kort efter sin optræden på filmfestivalen i Cannes, hvor hun allerede havde gjort et stærkt indtryk med sine modevalg.

Med denne sommergarderobe bekræfter Bella Hadid hæklingens store comeback, som længe har været begrænset til kunsthåndværk og nu er blevet genvundet af moderne mode. Med indviklede strikvarer, fine knuder og en livlig farvepalet har hun skabt en serie af looks, der helt sikkert vil inspirere mange strandgarderober denne sommer.

Julia P.
Jeg er Julia, en journalist, der brænder for at opdage og dele fængslende historier. Med en kreativ skrivestil og et skarpt blik stræber jeg efter at bringe en bred vifte af emner til live, lige fra aktuelle trends og sociale problemstillinger til kulinariske lækkerier og skønhedshemmeligheder.
