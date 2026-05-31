Skuespillerinden Rachel Sennott bryder tavsheden om akne-relateret pres

Fabienne Ba.
@treaclychild / Instagram

Tidligt i sin filmkarriere blev den amerikanske skuespillerinde, komiker og manuskriptforfatter Rachel Sennott udsat for brutale og sårende kommentarer om sit udseende. Nu bryder hun tavsheden om det pres, hun udholdt på grund af sin akne.

Høringerne var præget af kommentarer om hendes hud.

Inviteret til Hollywood Reporters traditionelle rundbordssamtale med komedieskuespillerinder, gentog Rachel Sennott den mest mindeværdige kommentar, hun nogensinde havde hørt ved en audition. "Jeg havde svær akne, og jeg var meget selvbevidst om det," indrømmede hun . "Jeg gik ofte til auditions, hvor de sagde: 'Og vi kan beholde alt det her,'" fortsatte hun og gestikulerede op i ansigtet.

En refleksion, som, genfortalt foran sine kolleger - den amerikanske skuespillerinde, komiker og forfatter Hannah Einbinder, den amerikanske komiker og skuespillerinde Ashley Padilla, den amerikanske skuespillerinde, tv-vært og sangerinde Keke Palmer og den amerikanske forfatter, producer, komiker og skuespillerinde Quinta Brunson - udløste en bevægelse af forbløffelse omkring bordet.

Rachel Sennott står over for svær akne

Før hver audition udførte Rachel Sennott et langt camouflage-ritual. "Jeg tog en masse makeup og concealer på, kiggede på mig selv i spejlet og tænkte: 'De kan ikke se noget ... ingen vil bemærke det,'" fortalte hun. Så, da hun kom ind i rummet, indså hun, at den allerførste kommentar handlede om hendes akne. Rachel Sennott specificerede ikke præcis, hvem der havde fremsat disse kommentarer.

Stillet over for svær akne, vendte Rachel Sennott sig mod isotretinoin, der markedsføres under varemærket Accutane. Ifølge Cleveland Clinic er denne meget effektive behandling generelt forbeholdt svær akne, når andre terapeutiske muligheder ikke har virket eller ikke tolereres godt. "Det er en meget intens medicin," opsummerede skuespillerinden og tilføjede, at hun taler om det "hvert andet sekund".

Ord der befrier andre

Rachel Sennotts vidneudsagn vakte straks genklang hos hendes kolleger, især Hannah Einbinder, der selv tidligere havde brugt isotretinoin, og som jokede: "Det er hende, der gjorde det muligt for mig at skifte til Accutane. Jeg vil gerne give en hyldest til dem, der kom før mig." Keke Palmer tilføjede: "Og jeg tog den før jer to." Ud over humoren fremhæver udvekslingen, hvordan Hollywood-industrien bag kulisserne kan reducere sine kunstnere til deres udseende – og hvor meget mod det kræver at bryde fri fra det.

Ved at bryde tavsheden om disse bemærkninger fremhæver Rachel Sennott – skaberen og stjernen bag HBO-serien "I Love LA" – en virkelighed, der stadig sjældent diskuteres: de sårende kommentarer, unge skuespillerinder hører om deres udseende, nogle gange forklædt som "karakter". Hendes vidnesbyrd tjener som en påmindelse, om nødvendigt, om nødvendigheden af, at Hollywood sætter spørgsmålstegn ved visse praksisser.

Jeg er Fabienne og skriver for hjemmesiden The Body Optimist. Jeg brænder for kvinders styrke i verden og deres evne til at ændre den. Jeg mener, at kvinder har en unik og vigtig stemme at tilbyde, og jeg føler mig motiveret til at gøre min del for at fremme ligestilling. Jeg gør mit bedste for at støtte initiativer, der opfordrer kvinder til at stå op og blive hørt.
Prinsesse Dianas tvillingeniecer viser deres tætte bånd på sociale medier
Simone Ashley stråler i et trendy strandoutfit

