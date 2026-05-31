Simone Ashley stråler i et trendy strandoutfit

På Instagram delte den britiske skuespillerinde af indisk afstamning, Simone Ashley, en række solkyssede billeder i to ultra-trendy sommeroutfits. Denne optræden bekræfter den voksende modeaura hos stjernen fra "The Devil Wears Prada 2".

En meget omtalt sommeroptræden

Simone Ashley udnyttede den hedebølge, der i øjeblikket rammer Storbritannien, til at nyde et afslappende øjeblik i parken med en veninde. På billeder, der er delt på hendes Instagram-konto, kan hun ses posere først i en lysegrøn badedragt og derefter i et andet outfit i en slående, livlig gul farve.

Cocktails i hånden, solbriller på og et bredt smil: Simone Ashley legemliggør naturligt kunsten at leve sommerlivet i meget engelske, landlige omgivelser. Kommentarerne strømmede ind under opslaget, hvor hendes følgere roste hendes strålende tilstedeværelse og selvtillid, som tryllebandt alle.

En udvikling drevet af et tidligt kald

Bag dette lysende billede gemmer sig en kunstner med en velkonstrueret karrierevej. Simone Ashley, der er født af indiske forældre og den første generation af immigranter til Storbritannien, voksede op i et hjem, hvor akademisk kultur spillede en vigtig rolle. Hendes mor var revisor og hendes far farmaceut.

Alligevel opdagede hun i en meget ung alder et andet kald. Fra hun var seks år gammel, tog hun sine første sanglektioner og forstod, at hendes vej ville være kunstnerisk. "Jeg skrev mine drømme i min dagbog eller i breve, jeg stilede til mig selv. For mig var det en kendsgerning. Jeg ønskede aldrig at leve et mindre liv. Det var ikke 'hvis', det var 'hvornår'. Jeg vidste, at jeg kunne opnå det," fortalte hun for nylig The Times.

Fra modelbygning til London-brætter

For at finansiere sine dramastudier prøvede Simone Ashley først kræfter med modelarbejdet. "Lige siden jeg var lille, når jeg ville have noget, gjorde jeg alt, hvad jeg kunne for at få det. Jeg tog et par modelkontrakter for at betale mine regninger, og det var sådan, jeg fik foden inden for døren til skuespillet," fortalte hun Harper's Bazaar. Derefter tilbragte hun to år på Redroofs School for the Performing Arts, før hun tilmeldte sig den prestigefyldte ArtsEd London, hvor hun tog en uddannelse i musicalteater. Dette blev efterfulgt af hendes første, omend beskedne, roller i britiske serier som "Broadchurch", "Doctors" og "Casualty".

Fra Netflix til “Djævelen bærer Prada 2”

Vendepunktet kom i 2019, da Netflix tilbød hende en rolle. Tre år senere fik Simone Ashley hovedrollen i sæson 2 af "Bridgerton", hvor hun spillede Kate Sharma, en af de mest mindeværdige heltinder i den Shondaland-producerede franchise.

Og i maj 2026 gik en drøm i opfyldelse: at se hende spille Amari, den nye assistent for den formidable Miranda Priestly (Meryl Streep), i "The Devil Wears Prada 2", der ramte biograferne den 1. maj. En rolle skræddersyet til denne modeentusiast, hvis hver eneste offentlige optræden – fra den røde løber til Instagram-billeder – nu synes at være omhyggeligt planlagt som en lederartikel.

Mellem hedebølgen, farverige outfits og sin kommende stjerne bekræfter Simone Ashley sin plads blandt de mest fulgte ansigter i sin generation med disse nye fotos. Et øjebliksbillede af sommeren, der utvivlsomt varsler en sommer i 2026 præget af solskin – og ambitiøse projekter.