Som 60-årig viser Cindy Crawford sit makeupfri look frem og deler sin morgenrutine.

Den amerikanske supermodel Cindy Crawford beviser, at hun ikke behøver kunstige midler for at stråle. Den ikoniske model optrådte for nylig uden makeup i en Instagram-video, hvor hun delte sin morgen-wellnessrutine, en blanding af selvpleje og hverdagsnænsomhed.

En naturlig skønhed i hendes jacuzzi

Da hun vågner, fremstår Cindy med et naturligt ansigt, stadig iført sit nattøj, før hun glider i en badekåbe og begynder sine ritualer. Hun glider ned i sit udendørs spabad som en morgendukkert, med håret sat tilbage i en løs knold og en simpel guldhalskæde, hvor hun fuldt ud omfavner sin krop og sine 60 år med ro, mens det bløde morgenlys kærtegner hendes hud.

En meget struktureret hud- og wellnessrutine

Hendes morgen begynder omkring klokken 6 med et par strækøvelser på sengekanten, efterfulgt af tørbørstning af benene for at stimulere blodcirkulationen. Hun fortsætter med en gua sha ansigtsmassage og derefter røde lys-sessioner i hovedbunden og ansigtet – bevægelser, der er en del af hendes personlige rutine for at bevare hudens glød og hårets vitalitet, uden at påstå at sætte en standard eller en model at følge som 60-årig.

Små sundhedsbevægelser og et øjeblik med "jordforbindelse"

For sin indre velvære drikker den amerikanske supermodel Cindy Crawford lidt æblecidereddike før morgenmaden og går derefter en tur med bare fødder på græsset i sin have ved havet for at "forbinde sig med jorden" og nyde det bløde morgenlys. Denne tid i naturen, mellem frisk luft, havudsigt og afslapning i jacuzzi, beskrives som "et sandt dekompressionskammer før dagens travlhed".

Det er en rutine, der er unik for hende, svær for alle at få adgang til, og på ingen måde en standard at følge som 60-årig for at have det godt, men snarere et personligt ritual, der giver hende energi og sindsro.

Sport, kollagenkaffe og e-mails

Omkring klokken 7:45 tager hun sit træningstøj på, laver sig en kollagenberiget kaffe og sætter sig derefter ned foran sin computer i et par minutter for at tjekke sine e-mails. Hendes rutine fortsætter med en personlig træningssession: udstrækning, øvelser på en omvendt maskine, en mini-trampolin, efterfulgt af en guidet træning i Pilates-stil. Disse aktiviteter er en del af hendes personlige morgenritual, tilpasset hendes behov og tempo, og er ikke ment som en model eller en forpligtelse for nogen over 60.

Fans elsker dens autenticitet

I billedteksten forklarer Cindy Crawford, at hun elsker denne rutine, fordi den "sætter hende på rette spor for dagen", et ritual, der bringer hende balance og energi som det første om morgenen. Kommentarerne roser overvældende "hendes naturlighed og enkelhed". "Som 60-årig og uden makeup er du blændende", "Inspirerende at se dig omfavne din alder med sådan en sindsro", skriver internetbrugere, der er overbeviste af denne blanding af enkelhed og selvkærlighed.

Ved at dele disse øjeblikke fra sin morgen minder Cindy Crawford os om, at velvære først og fremmest kommer af at lytte til os selv og nyde vores egne ritualer, snarere end af at følge normer eller standarder. Som 60-årig legemliggør hun en naturlig sindsro og inspirerer sine fans til at fejre deres kroppe og deres hverdag med autenticitet.

