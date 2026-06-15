Som 49-årig skaber Shakira furore med et gult look inspireret af VM.

Shakira fejrede endnu en succes med et look, der var lige så levende, som det var symbolsk. Den colombianske sangerinde delte en række fodboldinspirerede billeder på Instagram for at markere en betydningsfuld milepæl: 100 millioner visninger af "Dai Dai", den officielle sang til VM i fodbold i 2026. Et slående gult outfit, designet som en sand hyldest til det smukke spil.

Et gult look i fodboldens farver

Til lejligheden valgte Shakira en gul crop top, prydet med et fodbolddesign på den ene side og røde striber på den anden. Hun kombinerede den med lyse, mangogule bukser og sko, sammen med tætsiddende røde handsker, der tilføjede et strejf af stil. Med armene hævet poserede hun på en stadionbane, som om hun sugede den elektriske atmosfære til sig fra en stor fodboldaften. Præcis makeup, rosenrøde kinder og lyserød læbestift, hår der flagrede frit over skuldrene: alt var designet til et strålende og festligt look.

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En hyldest til "Dai Dai" og VM

Dette valg af påklædning var langt fra ubetydeligt. Det ledsagede annonceringen af en stor succes: "Vi har lige nået 100 millioner visninger med 'Dai Dai', tak," skrev Shakira og takkede varmt sine fans. Denne sang, der blev udgivet i midten af maj og fremført sammen med den nigerianske kunstner Burna Boy, er den officielle hymne for VM i fodbold i 2026, som er vært for USA, Mexico og Canada. Fodboldtemaet i hendes outfit genspejlede således direkte sangens ånd.

Dronningen af VM-hymner

Med "Dai Dai" bekræfter Shakira en unik forbindelse til fodboldens største begivenhed. Shakira er den mest hyppigt optrædende kunstner i konkurrencens historie: Hun gav os allerede et remix af "Hips Don't Lie" i 2006, det store hit "Waka Waka" i 2010 og "La La La" i 2014.

Med sit livlige gule look og sin rungende musikalske succes beviser Shakira endnu engang, at hun er uadskillelig fra magien ved VM. Hun bekræfter sin status som et ikon, der er i stand til at kombinere mode, musik og en passion for fodbold. En blændende debut, værdig til begivenheden.