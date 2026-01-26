Klædt i et leopardprint-outfit skaber denne sangerindes figur furore

Den thailandske stjerne Lisa (sydkoreansk K-pop pigegruppe Blackpink), der i øjeblikket er på sin "Deadline"-turné i Tokyo, delte en eksplosiv Instagram-karrusel, hvor hendes outfits, inklusive en "cut-out bodysuit" og et leopard-look, allerede har samlet over 2 millioner likes.

En udskåret bodysuit med iøjnefaldende metalliske detaljer

I slidesene i hendes opslag med teksten "Andet sidste stop her i Tokyo! Japan Blinks" har Lisa en sort udskåret bodysuit på, prydet med sølvpiggedekorationer mellem skålene og på hofterne. Hun kombinerede den med en matchende ærmeløs kappe og knæhøje støvler med snørebånd, der forlænger hendes silhuet og skaber et elektrificerende, rockinspireret look.

Leopardens kraft: en magnetisk "dyresilhuet"

Showets virkelige højdepunkt var hendes leopardprintede outfit, der formede hendes figur og vakte furore blandt fans. Dette "vilde" print fremhævede hendes silhuet med perfekt bodycon-beherskelse og understregede hendes ry som den ubestridte dronning af K-pop street fashion.

Tokyo som modelegeplads

Denne Instagram-karrusel indfanger essensen af ​​"Deadline"-turnéen i Japan: Lisa skifter mellem en række ultra-stilfulde outfits, fra en metallisk bodysuit til et voldsomt leopardprint, hvilket demonstrerer hendes stilistiske alsidighed. Som 28-årig bekræfter "Money"-pigen sin status som et globalt ikon, der er i stand til at forvandle enhver optræden til et viralt øjeblik.

Lisa fra den sydkoreanske K-pop pigegruppe Blackpink synger ikke bare: hun pålægger en æstetik, der omdefinerer koderne for K-pop. Fra hendes bodysuit med sølvpigge til hendes skulpturelle leopardprintede silhuet forvandler hun Tokyo til sin personlige catwalk og beviser, at hendes stil er lige så sensationel som hendes musik.