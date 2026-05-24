Mor og datter, Cindy Crawford og Kaia Gerber, koordinerer deres looks

Når Cindy Crawford og Kaia Gerber optræder sammen, er det svært ikke at bemærke deres slående lighed. Ved et nyligt arrangement for Re/Done-mærket tryllebandt mor-datter-duoen endnu engang fotograferne med matchende denim-looks og en udpræget californisk stil.

Cindy Crawford og Kaia Gerber viser et slående modepartnerskab.

Ved en fest, der fejrede samarbejdet mellem den amerikanske model og skuespillerinde Kaia Gerber og brandet Re/Done, optrådte mor-datter-duoen adskillige kærlige gange for fotografer. Arm i arm poserede Cindy Crawford og Kaia Gerber med en naturlig baggrund og et enormt logo fra det amerikanske brand.

Arrangementet bød også på en kortfilm i forbindelse med samarbejdet, hvor Kaia Gerber optræder i adskillige outfits inspireret af Re/Dones signatur-vintage og minimalistiske æstetik. De stamgæster på den røde løber og i modekampagner, den amerikanske model Cindy Crawford og hendes datter (Kaia Gerber), valgte denne gang en mere afslappet tilgang, samtidig med at de forblev perfekt koordinerede.

Matchende denim-looks i en meget californisk stil

Til dette optræden valgte Kaia Gerber en let cropped hvid striktrøje kombineret med løstsiddende, slidte jeans. Hun fuldendte sit outfit med overdimensionerede solbriller, diskrete hoop-øreringe og metalliske sandaler med remme.

Ved siden af sig bar Cindy Crawford også et denim-look fra top til tå, bestående af en let denimskjorte, der var let åben, og jeans med lige ben og høj talje. Den tidligere supermodel supplerede sit outfit med adskillige armbånd og sandaler for en afslappet-chic stemning. Resultatet: to koordinerede, men alligevel forskellige looks, der spiller på tidløse snit og en naturlig palet, der er tro mod den californiske stil, der længe har defineret Cindy Crawfords image.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Cindy Crawford (@cindycrawford)

En lighed, der har fascineret folk i adskillige år

Siden Kaia Gerbers modeldebut har sammenligninger med hendes mor været hyppige. Samme brune hår, lignende ansigtstræk og samme lethed foran kameraet: Kaia præsenteres ofte som "den naturlige arvtager til Crawford-stilen".

Gennem årene har Kaia Gerber ikke desto mindre skabt sin egen distinkte modeidentitet. Som muse for store modehuse og en fast gæst ved modeugerne veksler hun mellem minimalistiske looks, vintage-inspirationer og mere dristige silhuetter. Deres koordinerede optræden ved denne begivenhed tjente som en påmindelse om, hvordan deres tætte bånd overskrider blotte familiebånd, og de er blevet en sand modeduo, der er nøje overvåget af branchen.

Kaia Gerber er i centrum for den nye Re/Done-kampagne.

Begivenheden fejrede også Kaia Gerbers kreative projekt med Re/Done. Mærket, kendt for sit arbejde med gentænkt vintage-denim, afslørede en kortfilm med modellen i forskellige hverdagsscener.

I klip delt på sociale medier optræder Kaia Gerber i adskillige looks inspireret af 1990'erne og 2000'erne: denim minishorts, en hvid tanktop, sorte, tynde strømpebukser og oversized denim, der bæres afslappet. Kampagnen spiller på en retro og filmisk æstetik, tro mod det amerikanske brands stil.

Mor-datter-duoen fortsætter med at tryllebinde modeverdenen.

Cindy Crawford og Kaia Gerber er blandt de mest profilerede mor-datter-duoer i modeverdenen. Deres fælles optrædener tiltrækker regelmæssigt opmærksomhed, både på grund af deres fysiske lighed og deres stil. Ud over den "identiske kopi"-effekt, der ofte diskuteres på sociale medier, synes deres bånd også at være præget af et ægte professionelt mentorskab.

Cindy Crawford, en ikonisk figur blandt 1990'ernes supermodeller, har i flere år støttet sin datters karriere i en verden, hun kender indgående. Denne seneste koordinerede optræden bekræfter endnu engang deres indflydelse i modebranchen, hvor de legemliggør en tidløs, men tilgængelig vision for elegance.

Med deres matchende denim-outfits og tydelige kammeratskab vakte Cindy Crawford og Kaia Gerber endnu engang opmærksomhed. Ved at blande modearv med moderne stil udstråler mor-datter-duoen en naturlig elegance, der appellerer til både fotografer og modeentusiaster. Deres udseende understreger også genopblussen af tidløs denim og 1990'er-inspirerede silhuetter, som er mere moderigtige end nogensinde.