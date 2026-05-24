Kylie Jenner poserer i en bil til 250.000 dollars med et look, der deler meninger.

Den amerikanske reality-tv-personlighed, forretningskvinde og influencer Kylie Jenner delte et improviseret fotoshoot bag rattet i en rød Ferrari. Det er primært hendes valg af outfit, der har vakt reaktioner fra hendes følgere.

En improviseret fotosession delt på Instagram

De bedste fotoshoots er nogle gange de mest spontane. Kylie Jenner forstår dette tydeligvis og lagde en karrusel af billeder op på sin Instagram-konto, som hun delte med sine 382 millioner følgere. Til lejligheden behøvede grundlæggeren af Khy-mærket kun tre ting: et kamera og en knaldrød sportsvogn. Med teksten "Det var en dejlig lille dag" skabte opslaget straks en bølge af reaktioner, lige fra beundring til kritik.

En rød Ferrari til en værdi af 250.000 dollars givet til hans mor

Stjernen i optagelserne er ikke kun Kylie Jenner, men også bilen, der fungerer som baggrund for hende: en rød Ferrari 488 Gran Turismo Berlinetta, der er anslået til $250.000 (cirka €230.000). Denne superbil er ikke bare et hvilket som helst køretøj: det er den gave, Kylie gav sin mor, Kris Jenner, i anledning af hendes 63-års fødselsdag i oktober 2018. Dengang bevægede denne "drømmebil" Kardashian-Jenner-klanens matriark så meget, at hun brast i gråd, da hun så den. Otte år senere bliver køretøjet den perfekte ramme for et fotoshoot fyldt med luksus.

Langt fra at være et simpelt portræt, består karrusellen udgivet af Kylie Jenner af flere kunstfærdigt iscenesatte billeder. Vi ser hende først bagfra, mens hun går hen imod den røde Ferrari. Andre billeder viser hende bag rattet, poserende foran bilen, eller med benene strakt ud gennem den åbne dør. Denne variation af poseringer forvandler optagelsen til en sand mini-modefoto, hvor luksusbilen spiller en central rolle.

En sort tanktop med dyb halsudskæring

Hvad angår sit outfit, valgte Kylie Jenner et outfit, der var både minimalistisk og dristigt. Hun bar en sort tanktop med en vid, åben ryg og en særlig dyb, hjerteformet halsudskæring. Dette rene, forede stykke tøj, der leger med udskæringer og den underspillede farve, fremhæver tøjets linjer snarere end udsmykninger. Et valg, der er perfekt i tråd med den stil, Kylie Jenner foretrækker.

Capribukserne, der deler meninger

Det mest omtalte element ved dette outfit er uden tvivl bukserne. Kylie Jenner kombinerede sin tanktop med tætsiddende capribukser, der slutter til midt på læggen. Capri-snittet, der regelmæssigt er i centrum for modedebatter, er kontroversielt: nogle beundrer det for sit retro og afslappede præg, mens andre anser det for at være uflagerende.

Stilettohæle og et retro 2016-beautylook

For at fuldende sit outfit valgte Kylie Jenner lavhælede pumps med en tynd strop mellem tæerne i en minimalistisk stil. Hendes makeup tiltrak også opmærksomhed: Kylie Jenner valgte et åbenlyst nostalgisk skønhedslook, der mindede om trends fra 2016. Looket bød på en solkysset, bronzefarvet teint, lange, voluminøse og fyldige øjenvipper og en mat, rosenrød nude læbestift. Hendes lange, mørke hår var stylet i en voluminøs, krøllet blowout, perfekt i tråd med denne selvsikre retro-æstetik.

Et blik, der splitter internetbrugere

Mens nogle af hendes følgere roste "fotoshootets dristighed og sammenhæng", fokuserede andre på de kontroversielle capribukser, som de anså for at være "splittende". Det er dog vigtigt at huske, at alle frit kan klæde sig, som de vil, og at det at dele et look på sociale medier ikke bør åbne døren for upassende domme eller kritik af kvinders tøjvalg.

Med denne fotosession bag rattet i en Ferrari bekræfter Kylie Jenner endnu engang sin status som en nøglefigur på sociale medier. Uanset om du kan lide hendes look eller ej, har chancen for at fange opmærksomheden bestemt båret frugt.