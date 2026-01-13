Ved at afsløre, at hun er i et forhold med en kvinde, chokerer dette thailandske idol hendes fans

I Thailand, ligesom andre steder i Asien, forbliver idolers kærlighedsliv (eller "idoler", det engelske udtryk, der bruges i Japan) ofte indhyllet i tabu, især når det kommer til queer-forhold. I modstrid med denne fordom valgte skuespillerinden og tidligere idolet "Miusic" Praewa Suthamphong at tale åbent om sit forhold til en kvinde under en livestream med sine fans. Hendes offentlige udtalelse, som mødte overraskelse og chok fra nogle og enorm støtte fra andre, har genoplivet debatten om LGBT+-synlighed i idolbranchen.

Fra BNK48 til anerkendt skuespillerinde

Miusic blev først kendt som et af grundlæggerne af BNK48, Bangkok-afdelingen af det berømte AKB48-koncept, som hun blev en del af i 2017, før hun "dimitterede" i 2022. Sideløbende vendte hun sig mod film og fik opmærksomhed i filmen "Where We Belong" (2019), som indbragte hende prisen for bedste kvindelige birolle ved den 29. Suphannahong Awards, og spillede derefter hovedroller i serier som "Thun Thai" eller "Runaway".

En live-åbenbaring for hans fans

I starten af januar 2026, under en livestream med sine fans, besvarede "Miusic" Praewa Suthamphong spørgsmål om sin karriere og roller ... inden hun talte om sit privatliv. Hun afslørede, at hun i øjeblikket har en kæreste, og specificerede, at hun ikke er en berømthed, og at hun derfor foretrækker ikke at vise hende frem for kameraet af respekt og for at beskytte hende.

"Jeg har en kæreste. Min kæreste – hun er ikke i den her branche, hun har sit privatliv, så jeg vil ikke have hende med i live-verdenen. Jeg er nødt til at respektere hendes personlige rum, så jeg vil ikke nævne hende særlig meget. Men ja, hun er min kæreste."

Et idol, der bekræfter sin queer-identitet

Denne afsløring kom ikke ud af ingenting: Miusic havde allerede forklaret, at hun identificerede sig som panseksuel, da hun blev spurgt om sin interesse for GL-projekter (girls love). Ved at bekræfte sit forhold til en kvinde i dag, afstemmer hun sine tidligere udtalelser med sit offentlige image, hvilket mange fans bifalder som en gestus af oprigtighed og mod.

Selvom nyheden kan overraske eller endda chokere nogle seere, der er vant til idoler, der er "polerede" og "neutrale" i deres forhold, understreger mange onlinekommentatorer vigtigheden af denne synlighed i den asiatiske kontekst. For hendes fans sender det et stærkt budskab at se et tidligere populært idol åbent leve sit forhold, mens hun forfølger en succesfuld skuespillerkarriere: det er muligt at være sig selv uden nødvendigvis at opgive sin plads i branchen.