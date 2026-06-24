Zendaya gjorde et slående indtryk i en frynset kjole sammen med sin kæreste.

Léa Michel
@ernestocasillas / Instagram

Den amerikanske skuespillerinde og producer Zendaya gjorde bestemt et stort indtryk ved sin seneste offentlige optræden. Sammen med sin kæreste, skuespilleren Tom Holland, deltog hun i en photocall til filmen "Spider-Man: Brand New Day" i Madrid. Det var en bemærkelsesværdig optræden, især da det meget private par gjorde deres første offentlige optræden sammen på den røde løber i en Spider-Man-film i fem år.

En sort frynset kjole

Til lejligheden valgte Zendaya den tidløse elegance fra den lille sorte kjole – med et moderne twist. Hendes version, med slids op langs benet, havde en frynset kant, der diskret mindede om et spindelvæv, en legende reference til filmens univers. Hun fuldendte sit look med en elegant, wetlook-frisure og glitrende øreringe. Et look, der var både underspillet og sofistikeret, tro mod hendes status som modeikon.

En perfekt matchet duo

Ved siden af hende bar Tom Holland også et smart outfit, der passede perfekt til temaet. Skuespilleren var iført et sort jakkesæt – jakke, bukser og slips – fremhævet af en lys rød skjorte, der antydede en mørkere tone for hans karakter. Hånd i hånd præsenterede parret et tæt, perfekt koordineret image, der straks charmerede fansene.

Et nyt kapitel i sagaen

Denne optræden markerer starten på promoveringen af "Spider-Man: Brand New Day", den fjerde film i sagaen, der genforener de to skuespillere, som mødtes på dette set. Filmen, der er ventet af fans verden over, markerer et nyt vendepunkt for franchisen – og bekræfter i øvrigt det tætte bånd mellem et par, der er lige så tæt fulgt, som de beskytter deres privatliv.

Med sin frynsede sorte kjole og afbalancerede opførsel beviste Zendaya endnu engang sin upåklagelige sans for stil, mens hun delte et dyrebart øjeblik med sin partner. Med en blanding af nik til filmen og underspillet elegance er hendes udseende helt sikkert et af årets mest omtalte.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er passioneret omkring hudpleje, mode og film, og jeg dedikerer min tid til at udforske de nyeste trends og dele inspirerende tips til at føle sig godt tilpas i sin egen krop. For mig ligger skønhed i autenticitet og velvære, og det er det, der motiverer mig til at tilbyde praktiske råd til at kombinere stil, hudpleje og personlig tilfredsstillelse.
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