I en korsetdragt og metallisk jakke vover sangerinden Kesha at rocke et look

Léa Michel
@kesha / Instagram

Den amerikanske sangerinde Kesha har aldrig været bange for at tage risici på scenen. Hun delte et glimt af et af sine koncertlooks på Instagram fra sin "Freedom Tour". Outfittet bestod af en korsetdragt og en metallisk jakke, hvilket gav hendes fans et decideret rock 'n' roll-look.

Et rock- og metallisk look

Til denne koncert på Bonnaroo Festival i Manchester, Tennessee, valgte Kesha et iøjnefaldende sceneoutfit. Hun bar en bodysuit i korsetstil med en metallisk pink bikerjakke udsmykket med glitrende detaljer. Beige netstrømper fuldendte ensemblet. Løst hår og makeup fuldendte dette decideret rocklook, skræddersyet til scenen.

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Et opslag delt af Kesha (@kesha)

En stærk sceneæstetik

Dette look kommer ikke som nogen overraskelse for nogen, der kender Kesha. Siden sin debut har kunstneren dyrket en flamboyant stil, der blander pailletter, metalliske stoffer og en rock 'n' roll-ånd. På scenen legemliggør hun fuldt ud dette kraftfulde image og gør hvert outfit til en integreret del af hendes optræden. Denne konsistens har bidraget til at skabe hendes kunstneriske identitet gennem årene.

På vejen med "Frihedsturnéen"

Denne optræden er en del af hendes nuværende turné, den ottende i hendes karriere. Efter at have gennemført den første serie af koncerter i USA forbereder Kesha sig på at krydse Atlanten til adskillige koncerter i Europa, planlagt til juli i Irland og England. Denne turné bekræfter hendes scenetilstedeværelse og hendes forkærlighed for spektakulære optrædener. Ikke overraskende udløste hendes udseende en bølge af entusiastiske reaktioner fra hendes fans.

En kunstner tro mod sig selv

Kesha brød frem på scenen for mere end femten år siden og har etableret sig som en af de mest unikke skikkelser på pop-rock-scenen. Mellem iørefaldende hits og et frigjort image har hun aldrig holdt op med at hævde sin frihed - et tema, der endda afspejles i navnet på hendes turné.

Med sin korsetbesatte bodysuit og metalliske jakke fremstår Kesha perfekt som en del af hendes image: rock og selvsikker. Tro mod sin stil beviser hun endnu engang, at scenen er den ideelle legeplads for hende til at udtrykke sin unikke æstetik. En sikker måde at glæde hendes altid tilstedeværende fans på.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er passioneret omkring hudpleje, mode og film, og jeg dedikerer min tid til at udforske de nyeste trends og dele inspirerende tips til at føle sig godt tilpas i sin egen krop. For mig ligger skønhed i autenticitet og velvære, og det er det, der motiverer mig til at tilbyde praktiske råd til at kombinere stil, hudpleje og personlig tilfredsstillelse.
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