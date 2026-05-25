Som 56-årig vakte skuespillerinden Catherine Zeta-Jones furore i en iøjnefaldende rød kjole.

Fabienne Ba.
Catherine Zeta Jones dans la série « Mercredi » (Netflix)

Iført skarlagenrødt og udstrålende gotisk elegance tryllebandt den britiske skuespillerinde Catherine Zeta-Jones alle på Hollywood Forever Cemetery i Los Angeles. Det var en af hendes mest mindeværdige optrædener.

En rød kjole designet som en hyldest til Morticia Addams

Det var på Hollywood Forever Cemetery i Los Angeles, et sted der ikke kunne være mere passende, at Catherine Zeta-Jones gik på den røde løber ved FYSEE Emmys-uddelingen dedikeret til Netflix-serien "Wednesday" den 22. maj 2026. Til lejligheden valgte hun en figursyet kjole i en lys rød farve, designet af Magda Butrym, hvis drapering spillede på asymmetriske, draperede rynker.

Den mest slående detalje var ved halsudskæringen: en blomsterapplikation formet som en rød rose, husets signatur. Langt fra at være ubetydelig, mindede dette valg om hendes karakter, Morticia Addams, især berømt for scenen i filmen "The Addams Family" fra 1991, hvor hun skærer kronbladene af sine roser og kun efterlader stilkene. Et subtilt afmålt nik, der forvandlede en simpel aftenkjole til et stilstatement, der perfekt passede til seriens verden.

"Metodedressing" taget til sit højeste niveau

Ud over selve kjolen afslørede hele ensemblet et fuldstændigt mesterskab i "method dressing", trenden med at klæde sig på til den røde løber på en måde, der direkte relaterer sig til en rolle eller en specifik verden. Skuespillerinden havde draperet en overdimensioneret, bevidst afslappet sort blazer over skuldrene.

Hun fuldendte sit look med spidse sorte lædersko og et par diamantringe. Hendes hår og makeup forblev resolut mørk og teatralsk: bølget brunt hår med midterskilning, dybt rødbrune læber og røgede øjne. Hvert element bidrog til et forførende, matriarkalsk look, et sted mellem Hollywood-chic og gotisk romantik.

En gotisk duo sammen med Jenna Ortega

Catherine Zeta-Jones var ikke den eneste, der strålede. Hun var i selskab med den amerikanske skuespillerinde Jenna Ortega, der spiller titelrollen i Netflix-serien "Wednesday" og dermed portrætterer sin datter på skærmen. Ortega valgte også en gotisk elegance og valgte et gråt jakkesæt med en korsetlignende blondekravedetalje.

De to skuespillerinder poserede sammen, hvilket forlængede det tætte bånd mellem deres karakterer ind i det virkelige liv. Begivenheden, der blev arrangeret forud for Emmy-sæsonen, samlede også en stor del af seriens kreative team, herunder instruktør Tim Burton og producerne Alfred Gough og Miles Millar.

En gotisk strejf, der længe havde ligget i dvale

Det er ikke tilfældigt, at Catherine Zeta-Jones bærer disse koder så naturligt. I et interview med British Vogue afslørede skuespillerinden, at hendes ungdomsår ikke gav hende plads til at udforske denne verden: fanget i arbejde fra en meget ung alder, mener hun, at uden det ville hun sandsynligvis have omfavnet den gotiske æstetik fuldt ud.

Hun afslørede også, at hendes garderobe altid overvejende har været sort, og at denne side af hende forblev skjult i mange år, før den endelig fandt sit udtryk. Rollen som Morticia giver hende således en ideel platform til at give frit løb til en følsomhed, der har holdt sig i baggrunden alt for længe, og det er lettere at forstå, hvorfor hun omfavner den med så stor lethed.

Nedtællingen til en ny sæson

Denne optræden kommer midt i en travl periode for Netflix-serien, hvis tredje sæson er under optagelse. "Wednesday" river på sin betydelige succes og fortsætter med at tiltrække nye ansigter, såsom den amerikanske skuespillerinde og producer Winona Ryder, hvis optagelse i rollebesætningen er blevet annonceret. Det er sikkert at sige, at Catherine Zeta-Jones' allerede længe ventede optrædener på den røde løber forventes at stige i de kommende måneder.

Med denne røde kjole og dens perfekt orkestrerede gotiske accenter har Catherine Zeta-Jones endnu engang bevist, at elegance og fiktive karakterer kan komplementere hinanden på en strålende måde. Hun demonstrerer, at stil trives lige så meget på dristighed som på tro mod sig selv – og at "Morticia" vil fortsætte med at fascinere.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jeg er Fabienne og skriver for hjemmesiden The Body Optimist. Jeg brænder for kvinders styrke i verden og deres evne til at ændre den. Jeg mener, at kvinder har en unik og vigtig stemme at tilbyde, og jeg føler mig motiveret til at gøre min del for at fremme ligestilling. Jeg gør mit bedste for at støtte initiativer, der opfordrer kvinder til at stå op og blive hørt.
Article précédent
Sanger Bad Bunnys koncert i Barcelona udvikler sig til kontrovers

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Sanger Bad Bunnys koncert i Barcelona udvikler sig til kontrovers

Den puertoricanske rapper, sanger og producer Bad Bunnys besøg i Barcelona skulle have været en fejring. En video,...

Miss Venezuela Global 2025, der blev såret i ansigtet i Cannes, beskylder sin stylist for at have overfaldet hende.

En foruroligende sag er opstået i forbindelse med filmfestivalen i Cannes. Andrea del Val, der blev kronet til...

Som 70-årig stråler Geena Davis i Cannes i en rød pailletkjole.

Den amerikanske skuespillerinde, producer og manuskriptforfatter Geena Davis afsluttede Cannes Film Festival 2026 (12.-23. maj) spektakulært. Ved afslutningsceremonien...

Alle taler om Meryl Streeps arme: hvorfor sådan en fascination?

Meryl Streep fortsætter med at skabe overskrifter. Den 76-årige skuespillerinde, der gentog sin rolle som den hensynsløse Miranda...

I en guldkjole tiltrækker Eva Longoria alles øjne på den røde løber

Den 23. maj 2026 markerede afslutningsceremonien for den 79. Cannes Film Festival (12.-23. maj) og den sidste gang...

"Denne kvinde er uvirkelig": Jessica Alba fascinerer med en ny selfie

Den amerikanske skuespillerinde og iværksætter Jessica Alba delte et hjertevarmende opslag på Instagram, der straks charmerede hendes følgere....