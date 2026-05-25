Som 56-årig vakte skuespillerinden Catherine Zeta-Jones furore i en iøjnefaldende rød kjole.

Iført skarlagenrødt og udstrålende gotisk elegance tryllebandt den britiske skuespillerinde Catherine Zeta-Jones alle på Hollywood Forever Cemetery i Los Angeles. Det var en af hendes mest mindeværdige optrædener.

En rød kjole designet som en hyldest til Morticia Addams

Det var på Hollywood Forever Cemetery i Los Angeles, et sted der ikke kunne være mere passende, at Catherine Zeta-Jones gik på den røde løber ved FYSEE Emmys-uddelingen dedikeret til Netflix-serien "Wednesday" den 22. maj 2026. Til lejligheden valgte hun en figursyet kjole i en lys rød farve, designet af Magda Butrym, hvis drapering spillede på asymmetriske, draperede rynker.

Den mest slående detalje var ved halsudskæringen: en blomsterapplikation formet som en rød rose, husets signatur. Langt fra at være ubetydelig, mindede dette valg om hendes karakter, Morticia Addams, især berømt for scenen i filmen "The Addams Family" fra 1991, hvor hun skærer kronbladene af sine roser og kun efterlader stilkene. Et subtilt afmålt nik, der forvandlede en simpel aftenkjole til et stilstatement, der perfekt passede til seriens verden.

"Metodedressing" taget til sit højeste niveau

Ud over selve kjolen afslørede hele ensemblet et fuldstændigt mesterskab i "method dressing", trenden med at klæde sig på til den røde løber på en måde, der direkte relaterer sig til en rolle eller en specifik verden. Skuespillerinden havde draperet en overdimensioneret, bevidst afslappet sort blazer over skuldrene.

Hun fuldendte sit look med spidse sorte lædersko og et par diamantringe. Hendes hår og makeup forblev resolut mørk og teatralsk: bølget brunt hår med midterskilning, dybt rødbrune læber og røgede øjne. Hvert element bidrog til et forførende, matriarkalsk look, et sted mellem Hollywood-chic og gotisk romantik.

En gotisk duo sammen med Jenna Ortega

Catherine Zeta-Jones var ikke den eneste, der strålede. Hun var i selskab med den amerikanske skuespillerinde Jenna Ortega, der spiller titelrollen i Netflix-serien "Wednesday" og dermed portrætterer sin datter på skærmen. Ortega valgte også en gotisk elegance og valgte et gråt jakkesæt med en korsetlignende blondekravedetalje.

De to skuespillerinder poserede sammen, hvilket forlængede det tætte bånd mellem deres karakterer ind i det virkelige liv. Begivenheden, der blev arrangeret forud for Emmy-sæsonen, samlede også en stor del af seriens kreative team, herunder instruktør Tim Burton og producerne Alfred Gough og Miles Millar.

En gotisk strejf, der længe havde ligget i dvale

Det er ikke tilfældigt, at Catherine Zeta-Jones bærer disse koder så naturligt. I et interview med British Vogue afslørede skuespillerinden, at hendes ungdomsår ikke gav hende plads til at udforske denne verden: fanget i arbejde fra en meget ung alder, mener hun, at uden det ville hun sandsynligvis have omfavnet den gotiske æstetik fuldt ud.

Hun afslørede også, at hendes garderobe altid overvejende har været sort, og at denne side af hende forblev skjult i mange år, før den endelig fandt sit udtryk. Rollen som Morticia giver hende således en ideel platform til at give frit løb til en følsomhed, der har holdt sig i baggrunden alt for længe, og det er lettere at forstå, hvorfor hun omfavner den med så stor lethed.

Nedtællingen til en ny sæson

Denne optræden kommer midt i en travl periode for Netflix-serien, hvis tredje sæson er under optagelse. "Wednesday" river på sin betydelige succes og fortsætter med at tiltrække nye ansigter, såsom den amerikanske skuespillerinde og producer Winona Ryder, hvis optagelse i rollebesætningen er blevet annonceret. Det er sikkert at sige, at Catherine Zeta-Jones' allerede længe ventede optrædener på den røde løber forventes at stige i de kommende måneder.

Med denne røde kjole og dens perfekt orkestrerede gotiske accenter har Catherine Zeta-Jones endnu engang bevist, at elegance og fiktive karakterer kan komplementere hinanden på en strålende måde. Hun demonstrerer, at stil trives lige så meget på dristighed som på tro mod sig selv – og at "Morticia" vil fortsætte med at fascinere.