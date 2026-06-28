"Folk siger, at jeg er for tyk": kritiseret for sin vægt, fordømmer hun det pres, der udøves på kvinder

Kropspositiv
Anaëlle G.
@iamjojohadid / Instagram

Desværre er kommentarer om fysisk udseende vedvarende, især på sociale medier. Nogle kvinder nægter at lade disse bemærkninger definere deres værdi. Dette er valget af Jojo Hadid ( @iamjojohadid ), en indholdsskaber og plus-size model, der reagerer med humor og selvtillid på dem, der angriber hendes udseende.

Et svar, der sætter kritikerne på plads

Jojo Hadid ( @iamjojohadid ) har ikke tænkt sig at lade internetbrugere diktere, hvordan hun skal se sig selv. I en nylig video lagt ud på Instagram svarer hun sine kritikere og forklarer, at hun foretrækker at fokusere sin energi på at værdsætte sig selv frem for at skrive hadefulde beskeder. Med et strejf af ironi vender hun rollen: det virkelige problem er ikke hendes krop, men dem, der føler behov for at dømme andres kroppe, ofte gemmer sig bag en skærm. For at understrege sin pointe sniger hun endda en legende reference til en Sabrina Carpenter-sang ind og giver dermed sine kritikere et blink.

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Et opslag delt af JOJO (@iamjojohadid)

Krav umulige at opfylde

Jojo Hadid ( @iamjojohadid ) fremhæver en realitet, som mange kvinder desværre kender alt for godt. Hun mener, at kritikken ikke ville forsvinde, selvom hendes udseende ændrede sig. Ifølge hende ville de, der søger at dømme, altid finde et nyt påskud til at kommentere hendes fysik. Denne observation understreger det ubarmhjertige pres, der lægges på kvinders kroppe. Uanset deres kropstype, form eller stil synes bemærkningerne uendelige. Denne observation minder os om, at problemet ligger mere i den måde, kvinder opfattes på, end i deres udseende.

Et stærkt budskab til kvinder i plus-size eller med overvægt

Jojo Hadid ( @iamjojohadid ) sendte også en støttende besked til andre indholdsskabere i plus-size-størrelser. Hun opfordrede dem til ikke at lade negative kommentarer underminere deres selvtillid og mindede dem om, at disse angreb ofte afslører mere om gerningsmændene end om de personer, de er målrettet mod. Ved fuldt ud at omfavne sit image demonstrerede hun, at det er muligt at reagere på kritik uden at miste sit gode humør eller gå på kompromis med sin autenticitet.

Kropspositivitet fortsætter med at ændre tankegang.

Jojo Hadids ( @iamjojohadid ) rejse illustrerer de udfordringer, som mange kvinder står over for, når de bliver eksponeret på sociale medier. Trods fordømmelserne fortsætter kropspositivitetsbevægelsen med at argumentere for en mere inkluderende repræsentation af kroppe og en mere medfølende vision for skønhed.

Ved at vise sin selvtillid og nægte at tilpasse sig andres forventninger, hjælper Jojo Hadid ( @iamjojohadid ) med at ændre tankegang. Hendes budskab er enkelt: en kvindes værd afhænger hverken af et tal på en vægt eller af internetbrugernes meninger. Dette budskab giver genlyd hos et stigende antal mennesker, der søger et friere og mere positivt selvbillede.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Jeg brænder for mode og er altid på udkig efter trends, der afspejler vores tid. Jeg elsker at observere, hvordan folk klæder sig, hvorfor de gør det, og hvad mode afslører om os. Ud over catwalks og silhuetter er det historierne, der virkelig fascinerer mig.
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