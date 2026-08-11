Kritiseret for sit udseende, tager hun hævn ved at blive badedragtmodel

Ifølge nogle forudfattede meninger bør kvinder med kurvede hofter og fyldigere figurer begrænse sig til beskedne badetøj og forsøge at skjule denne kød, som øjet ikke kan se. Mens "sommerkroppen" fortsat dominerer samtalen, både i magasinsider og gennem hashtags, minder plus-size-modellen Erin Marley Klay os om, at en krop ikke behøver bekræftelse for at blive set i det varme sand. Modellen, der pryder siderne i Sports Illustrated, retfærdiggør alle de kvinder, der har følt sig presset til at ændre deres figurer for at passe ind i en bikini.

En plus-size model med en inspirerende karriere

Æraen med kropspositivitetsbevægelsen virker som et fjernt minde. For få år siden blev kroppe frigjort fra samfundets normer og andres blik, drevet af støttende hashtags. Denne korte pause blev efterfulgt af fornyet censur af kropsformer og fordømmelse af naturlige kurver. Denne positive tankegang har ikke holdt ved.

Presset for at tilpasse sig er vendt tilbage i diskussionernes forgrund, mere radikalt og urokkelig end nogensinde. I et samfund, der reducerer kroppe til flygtige trends, hævder slankhed sig som det oprindelige ideal, den mest acceptable version af den kvindelige fysik. Som hver sommer må intet være synligt for at kvalificere sig til en stringbikini eller en mikro-badedragt. Kroppen må ikke skabe røre under disse strandbeklædninger, med risiko for at blive fordømt af anklagende øjne eller hånlige ansigter. Medierne og de sociale netværk, der er scenen for disse diktater, promoverer et slankt udseende under solen og betragter enhver overvægt som noget, der skal elimineres.

Denne udbredte fedmefobi og intolerance over for såkaldte "kurvede" figurer, der trodser timeglasfiguren, er noget, Erin Marley Klay oplevede på nært hold i begyndelsen af sin karriere. Hun fulgte ikke ligefrem en vej, der befordrede diversitet. Hun arbejdede i den meget selektive modelverden, hvor forskellighed forbliver et fremmed koncept, og blev opdaget af bureauet Zion Models. Hun blev et plus-size ikon uden megen indsats, og hendes mere realistiske fysik bragte hende i spidsen for SKIMS, Kim Kardashians brand. Den unge kvinde med 759.000 følgere har også været model for Wet n' Wild, Selkie, House of CB, Casablanca Bridal og YMI Jeans.

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Det bedste svar på hans kritikere? Succes.

Trods sin ubestridelige tilstedeværelse, forbløffende gang og en næsten sukkersød fysik er Erin ikke undgået kritik. Selvom hendes krop er ren ømhed, er den blevet frugtbar jord for et sørgeligt almindeligt had.

I 2025 fangede et strandfoto internetbrugernes opmærksomhed, da de troede, de havde den absolutte sandhed om, hvad der var "smukt" eller "grimt". Denne selvtillidsambassadør var iført en retro blomsterprintet badedragt med minimalt stof. Badedragten blev rost for sine skulpturelle mavemuskler og slanke ben, men kritiseret for sine love handles og bløde mave .

Erin Marley Klay, tro mod sine inkluderende værdier og glædesfyldte filosofi, lod ikke disse grimme ord påvirke hendes selvværd. "Lad ikke samfundets forudfattede meninger om, hvad der er smukt eller ej, forhindre dig i at leve dit liv. Hvad nogen siger om dit udseende, er deres sag, ikke din, " sagde hun blot på X.

Bedre end en verbal replik sluttede hun sig til det, mange anser for at være modelverdenens elite, branchens gyldne cirkel. Rekrutteret af det prestigefyldte magasin Sports Illustrated, kendt for sine badedragtsfotograferinger, har Erin Marley Klay definitivt sat en stopper for debatten om sin krop.

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Hans motto? Alle kroppe fortjener at blive hyldet.

I sommerens højeste følger usikkerheden temperaturkurven og stiger voldsomt. I denne sommerperiode nægter mange kvinder sig selv glæden ved at være tæt på bølgerne og gemmer sig i stedet bag deres saronger eller tykke håndklæder, fordi de føler sig skyldige over ikke at have tabt sig nok til at vise sig frem. Andre føler, at de ikke er født i den rigtige krop og lider under konsekvenserne af genetik. Erin dyrker dog en anden tankegang. I stedet for at omfavne normerne, omfavner hun sit eget spejlbillede.

"Det er nemt at kede sig, når man har været online i så lang tid, men reaktionerne mindede mig om, hvorfor jeg gør det her. At se andre mennesker med en fysik som min eller folk med usikkerheder føle sig endnu lidt bedre tilpas på grund af min tilstedeværelse på internettet er det, der motiverer mig," fortalte hun People .

I sin berømmelses tidlige dage troede Erin Marley Klay, at hun var nødt til at tabe sig for at få kontrakter eller deltage i auditions, men i dag præsenterer hun sin krop, som den er, i sin rå form. Med hver optræden i badedragt beroliger hun kvinder verden over og nulstiller det mentale billede, vi har af et ideal. Det er ikke en krigserklæring mod tyndhed, men en fredsaftale med kurver. For de kan også være lykkebringere.