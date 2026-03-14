Bedømt som "for fed" som barn, ser hun tilbage på sine billeder og sætter spørgsmålstegn ved kritikken.

Katrin W (@kiki_cooks_fit), mor til tre fra Schweiz, deler et gribende vidnesbyrd ved at se tilbage på sine barndomsbilleder og sætte spørgsmålstegn ved den tilbagevendende kritik af sin vægt, som hun hørte fra en meget ung alder.

Billeder der fortæller en anderledes historie

I en viral Instagram-video, der er blevet vist over 3,5 millioner gange, sætter kvinden i fyrrerne billeder af sig selv som lille pige og teenager sammen: et smilende, almindeligt barn, langt fra det forvrængede billede, hun fik. "Jeg fik altid at vide, at jeg allerede var for tyk ... og så finder jeg disse billeder," skriver hun i sin video. Når hun ser nærmere på det, ser hun en voksende pige, helt "normal" og ikke den "overdrevne" figur, hun fik at vide, hun havde i årevis.

En vedvarende og knusende familiebesked

Katrin W (@kiki_cooks_fit) forklarede til Newsweek , at hendes forældre, der var dybt forankret i 90'ernes slankekultur, konstant fortalte hende, at hun var "for meget" og havde brug for at kontrollere sig selv, selvom hendes billeder modsiger denne opfattelse. Selv i dag, konfronteret med disse visuelle beviser, varierer begrundelserne, men det underliggende budskab forbliver: hendes krop var "et problem, der skulle håndteres." Uden at komme med beskyldninger sætter hun denne betingning i kontekst i en æra, der er besat af supermodellers og pro-slankeblades tyndhed.

Varige konsekvenser for dens forbindelse til kroppen

Disse tidlige ord lagde frøene til en spiseforstyrrelse, der opstod senere efter traumer og et giftigt forhold, hvilket førte til vægtudsving og mislykkede slankekure. Hendes egen mor kritiserede konstant sig selv, på trods af at hun var slank, og videreførte dermed dette negative selvbillede. Katrin, der nu selv er mor, afviser denne cyklus og går ind for, at børn skal vokse op uden at føle sig "defekte".

Solidaritetsreaktioner og kollektiv bevidsthed

Kommentarer strømmer ind fra kvinder, der har delt lignende oplevelser: "Jeg synes, det er så trist, du var bare en baby." Andre taler om vanviddet i forældrenes besættelse af vægt. Katrin W's (@kiki_cooks_fit) vidnesbyrd giver således genlyd som en opfordring til at nedbryde stereotyper, før de definerer en generation.

Ved at sammenligne sine barndomsbilleder med tidligere domme afslører Katrin W (@kiki_cooks_fit) en simpel sandhed: hun var aldrig "for meget". Hendes historie opfordrer forældre til at tilbyde en barndom fri for pres på kropsopfattelse, så hvert barn føler sig præcis, som de er.