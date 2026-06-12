Under Ariana Grandes show fangede denne plus-size danser publikums opmærksomhed.

Ariana Grande er i øjeblikket på turné i USA, og under en af hendes optrædener lykkedes det en danser at stjæle showets torden. I baggrunden på scenen blev denne kvinde, der koreograferede den prisvindende stjernes sange, uforvarende hovedattraktionen. En fan iværksatte en søgen efter denne diva med sine fascinerende hoftebevægelser og magnetiske aura. Og denne mystiske plus-size danser har meldt sig.

Når en plus-size dansers optræden bliver ikonisk

Efter en syv års pause genoptog Ariana Grande for nylig forbindelsen med sine fans med en triumferende tilbagevenden til scenen. De, der kærligt kaldes "Arianators", og som tilbeder popikonet, kunne genopdage deres idols talent live under hendes "Eternal Sunshine Tour", der startede den 6. juni. Men under et af de første shows glemte de hurtigt stjernen fra denne "genforenings"-optræden, da de var for travlt optaget af at beundre den fysiske opvisning af en af danserne i truppen.

Denne "birolle"-kunstner, der blev hyret til at sætte scenen i brand og levere rytmen til Ariana Grandes show, forblev ikke længe i skyggerne. Fanget i aktion af en euforisk fan, er hun set leve musikken med intensitet. Med en kaninmaske over øjnene - sangerindens signaturstil - flammende hår og en kompromisløs figur , tilføjer denne danser et strejf af stil til det sædvanlige cast. Kun få centimeter fra stjernen udfører hun suggestive bevægelser omkring en kollega i et satinoutfit. Forvandlet af teksten til "The Boy is Mine", et hit, der lyder som en hymne til kærlighed og kvindelig empowerment, er hun bogstaveligt talt besat af versene.

Denne video, der blev lagt ud som et råb om hjælp på sociale medier, rørte hjerterne hos 400.000 internetbrugere, der beundrede hendes majestætiske gestus og smittende selvtillid. Danseren, der langt fra blot var en statist eller et simpelt visuelt element, besvarede dette kald, og hendes navn er Amanda LaCount . Og dette er ikke hendes første rodeo: hun har et prestigefyldt CV.

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En danser eftertragtet af verdens største stjerner

Denne danser, hvis identitet var ukendt indtil denne online afsløring, har et internationalt ry, og hendes optræden for Ariana Grande er blot endnu et højdepunkt i hendes utrolige karriere. Det er kun et lille glimt ind i hendes profession, som er mere end bare en passion. Trods sin unge alder kan Amanda LaCount allerede prale af en imponerende liste af præstationer.

Denne Colorado-fødte kvinde, der startede i lokale musicals, befandt sig i baggrunden af Rihannas "Savage X Fenty" modeshow, hvor hun var frontfigur for Lizzos Coachella-optræden og åbnede Emmy Awards. Hun har prydet scenen sammen med nogle af de største navne inden for musik, herunder Ozuna og Meghan Trainor. Hun kan også prale af mindeværdige optrædener i Lady Gagas "Stupid Love" og Katy Perrys "Swish Swish" musikvideoer. At danse kun få centimeter fra Ariana Grande var derfor det logiske næste skridt i denne blændende karriere, den ultimative anerkendelse af hendes virtuositet.

Forsvar for kropsdiversitet på musikscenen

Udover at være et vidunderbarn og have en imponerende track record, bevæger danseren, der blev opdaget i udkanten af rampelyset under Ariana Grandes turné, ikke kun sin krop, men udfordrer også skønhedsstandarder. Med hver optræden fortæller Amanda LaCount verden: "Dans handler ikke kun om kroppen: det er et universelt udtryksmiddel." Hendes trin har en næsten militant kvalitet.

Amanda LaCount, initiativtageren til en bevægelse, hun døbte #breakingthestereotype – et navn, der allerede sætter scenen – ønsker at vise, at denne disciplin ikke har nogen størrelse eller kropstype. Ifølge hende er dans ikke forbeholdt en "smalstatret elite", og hun er et levende bevis på det. Hun indhenter årtiers marginalisering på stadioner og teatre og viser stolt sine kurver frem. I lang tid var kurvede eller plus-size kvinder ikke engang en "mulighed" i denne meget selektive verden, der behandler kroppen som en profitabel vare snarere end et fuldgyldigt instrument. Heldigvis baner Amanda LaCount vejen for dem og gør sin figur til et symbol på modstand.

Mens sangerinden Ariana Grande i øjeblikket står over for kritik for at være "for tynd", udholdes andre, mere kurvede kvinder tavs diskrimination i visse kredse, hvor det fysiske udseende betyder dobbelt så meget. Takket være kunstnere som Amanda LaCount udtrykkes selvaccept stolt til verden. Og det er den bedste reaktion på kritik.