Slut på usikkerhed? Hvorfor omfavner flere og flere kvinder deres små bryster?

I lang tid følte kvinder med små bryster en dyb følelse af uretfærdighed og snydt deres silhuet med push-up-lingeri for at skabe illusionen af en såkaldt generøs dekolleté. Nu smider de deres polstring og fejrer det, de tidligere betragtede som en genetisk ulempe. En hævn over små bryster, fremvist bag hashtagget #FashionBoobs.

Når små bryster endelig får deres storhedstid

I mange år har veludviklede bryster domineret skønhedsstandarderne. Ifølge nogle anses de dog kun for værdifulde, når de ledsages af en slank talje og proportionelle hofter. Tidligere fantaserede alle om Pamela Andersons barm, omhyggeligt fremvist i den ikoniske røde badedragt fra serien "Baywatch", og præsenterede Brigitte Bardot som et anatomisk eksempel, et ideal for perfektion.

I modsætning hertil har kvinder med små bryster længe følt sig ufuldstændige, som om deres bryster ikke var vokset færdige. Efter at have forladt ungdomsårene forblev deres bryster næsten som i barndommen: praktisk talt ikke-eksisterende. Mange har overvejet at opnå det, som naturen ikke havde givet dem, gennem operationer. Da de ikke havde råd til en ny barm, der ville fylde deres bh-skåle ud, tyede de til traditionelle metoder. Hvor mange forsøgte at få et par centimeter tykkelse med aftagelige skåle eller bh'er, der lignede skudsikre veste?

De dage er forbi. Efter år med undertrykkelse, diskrimination og øgenavne som "fladbrystede" genvinder små bryster deres retmæssige plads i midten af en kvindes krop. Og dette uventede æstetiske skift skyldes trenden "Fashion Boobs", et buzzword, der lyder som et militant slogan online. Siden fremkomsten af dette udtryk har de mest berørte båret toppe uden undertøj og badetøj uden vat.

På sociale medier, en bredere acceptbevægelse

Denne lille kiste, der knap nok fylder pladsen og passer i din håndflade, har været genstand for tidløs latterliggørelse. Sammenlignet med spejlæg, myggestik, et strygebræt eller en drengs torso var den skjult under løstsiddende toppe, der skabte illusionen af volumen. Denne "lille" kiste, der engang blev betragtet som en ulykke, høster nu kollektiv beundring. Endnu et slående eksempel på den flygtige natur af skønhedsstandarder, som kan ændre sig radikalt natten over.

Dem med bryster ikke større end en mandarin, der er blevet stemplet som "drengepiger", siger, at de er "taknemmelige" for denne trend, der er blevet opmuntret af catwalkmodeller. "Før sagde folk, at jeg havde brystvorter, nu siger de 'modebryster'," jubler indholdsskaberen @lenamicheau, der er glad for at have et mere veltalende udtryk til at beskrive denne del af sin krop. Bevæbnet med ærmeløse toppe , kjoler med dyb halsudskæring og bevidst suggestive designs generobrer kvinder deres små bryster og gør dem til en kilde til international stolthed.

Denne virale emancipatoriske bevægelse, der følger i fodsporene på " ingen bh " og " hængeboobs betyder noget ", har dog også sine begrænsninger. Desuden er udtrykket "Fashion Boobs", der hævder at forsone kvinder med denne næsten "hellige" del af deres kroppe, ikke universelt accepteret. Skeptikere mener, at det sætter kvinder op mod hinanden baseret på deres udseende og reducerer "femininitet" til fysiske detaljer.

Påmindelse: En krop bør ikke være en trend

I årevis betragtede kvinder med små bryster brystimplantater som en meget seriøs mulighed, men i dag er situationen ved at vende. De, der køber deres lingeri-toppe med de sidste bogstaver i alfabetet, ønsker at slanke deres barm og vælger brystreduktion. I 2023 bemærkede en rapport fra American Society of Plastic Surgeons (ASPS) en stigning på 7% i disse procedurer og en stigning på 9% i fjernelse af implantater.

Hvad enten det er tilfældigt eller ej, er disse æstetiske praksisser en del af den nye trend for små bryster. Mens "Fashion Boobs"-trenden frigør visse kropstyper, ekskluderer den andre, dem med større bryster. Den skaber et hierarki af bryster, som var det en slags uofficiel skønhedskonkurrence.

Trends kommer og går, men kroppe forbliver. Skønhedsstandarder ændrer sig dog konstant. Det ene årti hylder frodige kurver, det næste glorificerer slanke figurer. Det, der engang blev betragtet som en fejl, bliver pludselig et aktiv, men vender nogle gange tilbage til at være en kilde til usikkerhed et par år senere.

Måske handler den virkelige revolution ikke om at få små bryster til at sejre over store, men om endelig at bryde fri fra dette rangordningssystem. For det smukkeste tegn på fremskridt ville være, hvis bh-skålstørrelsen en dag ikke længere blev set som en trend, man skal følge eller opgive, men blot som én egenskab blandt mange.