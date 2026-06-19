Hun blev anset for "for gammel" til at være model for strandtøj, og reagerer på kritikken med åbenhjertighed.

Den amerikanske iværksætter, tv-personlighed og forfatter Bethenny Frankel har ingen intentioner om at lade kritik diktere sine handlinger. Som 55-årig gik hun på catwalken ved Sports Illustrated Swimsuit Runway Show i Miami Beach. Stillet over for kommentarer om sin alder og udseende valgte hun at reagere med oprigtighed og selvtillid.

En tillid, der ikke kræver nogen validering

Da nogle internetbrugere satte spørgsmålstegn ved hendes plads på catwalken, valgte Bethenny Frankel at svare simpelt i stedet for at retfærdiggøre sig selv. I en video lagt ud på TikTok forklarede hun (på engelsk), at hun ikke forsøgte at overholde traditionelle modelstandarder.

Hendes mål? At være sig selv og fuldt ud nyde oplevelsen. Hun indrømmer, at hun ikke lagde meget vægt på sin alder, da hun første gang deltog i showet, før hun opdagede den kontrovers, det skabte på sociale medier. Dette forhindrede hende ikke i at fortsætte med at gå på catwalken med entusiasme.

At påstå en "rigtig" krop

Udover kommentarer relateret til hendes alder, kritiserede kvinden i halvtredserne også sin fysik. Hendes budskab er klart: hun omfavner en naturlig krop og et mere fredeligt forhold til sit velbefindende. Langt væk fra slankekure eller intensiv træning forklarer hun, at hun har fundet en balance, der passer hende. En personlig rejse bygget op over årene, efter en periode, hvor hendes forhold til mad og fysisk aktivitet var mere kompliceret.

Denne udtalelse fremhæver et mere fredfyldt syn på kroppen, hvor autenticitet har forrang frem for jagten på perfektion. Det er et budskab, der giver genlyd hos mange mennesker, der er trætte af urealistiske forventninger.

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Et særligt øjeblik delt med kære

Ved arrangementet på W South Beach optrådte Bethenny Frankel adskillige gange på scenen i forskellige outfits. I år modtog hun også titlen "Rookie" fra det anerkendte magasin, en pris der markerer hendes indtræden i modeshowenes verden. Blandt publikum kunne hun regne med støtte fra sine kære. Hendes partner så showet fra forreste række, mens hendes teenagedatter stolt observerede denne demonstration af selvtillid.

Ved åbent at reagere på kritik forvandler Bethenny Frankel en kontrovers om alder og udseende til en stærk appel om selvaccept. Hendes attitude minder os om, at der ikke er nogen aldersgrænse for at have det godt med sig selv, udtrykke sig frit eller tage nye udfordringer op. Gennem denne slående fremtoning sender hun et enkelt, men stærkt budskab: selvtillid afhænger hverken af et tal på et ID-kort eller af en unik figur.