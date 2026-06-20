Denne plus-size skuespillerinde minder os om, at en fiktiv heltinde også kan have kurver.

Mens Hollywood fortsætter med at promovere tyndhed og strammer skønhedsstandarderne i stedet for at løsne dem, hæver nogle skuespillerinder den gennemsnitlige højde på settet. Mens verden kender den irske skuespillerinde Nicola Coughlan fra "Bridgerton", taler en af hendes kolleger også for mere inkluderende film: Megan Stalter. Hun blev opdaget i Netflix-serien "Too Much", hvor hun spiller en lidt mere excentrisk version af sig selv, og bringer kurver tilbage i rampelyset.

Megan Stalter, den stigende stjerne i "Too Much"

Under filmkulissernes klare lys er tyndhed et vigtigt udvælgelseskriterium. Ifølge castingbeslutninger skal man have fremtrædende kraveben, synlige knogler og et BMI, der grænser til underskud, for at få store roller. Dette er den typiske profil, der regelmæssigt fremhæves på skærmen: en slank kvinde uden en eneste fedtkugle. I disse Hollywood-"stjernesilhuetter" tolereres fedt kun i décolletage.

I de seneste måneder, med Ozempics fremgang og tilbagegangen i selvacceptbevægelsen, har adskillige kendte skuespillerinder fremvist deres vægttab som en personlig præstation. Rebel Wilson, engang hyldet som et kropspositivt ikon og udråbt som den officielle repræsentant for kurvede kvinder i film, har bukket under for dette pres om at være tynd forklædt som en "æstetisk trend". Skuespillerinder med såkaldte "generøse" figurer, der nægter at nøjes med et simpelt æble til et måltid og transformere sig udelukkende for at få en rolle, er henvist til stereotype karakterer: den "sjovne bedste veninde", den "klodsede kvinde" eller den "plagede karakter", hvis hele plot drejer sig om hendes vægt. Disse trøstepræmier siger meget om den udbredte fedtfobi.

I "Too Much" er Megan Stalter derimod hovedpersonen i en progressiv romantisk komedie, langt væk fra de sædvanlige idylliske historier. Hendes kærlighedshistorie præsenteres ikke som exceptionel eller usandsynlig på grund af hendes udseende. Hun er simpelthen en fuldt realiseret romantisk heltinde, men mere ukonventionel og autentisk end dem, der kom før hende i denne sukkersøde genre. Hendes krop, der er mere kurvet end hvad Hollywood normalt viser, er faktisk et ikke-problem.

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Hun spiller roller, der næsten aldrig findes i Hollywood

Mens Megan Stalter stråler i filmen "Too Much" og stræber efter at gøre publikum bekendt med en krop, der ofte betragtes som "unormal", blev hun først opdaget af offentligheden i HBO-serien "Hacks". Der gør hun en slående optræden som Kayla Schaefer, en excentrisk assistent med ansvar for karrieren for en falmende stand-up komiker.

Skuespillerinden føler sig fuldstændig afslappet i disse roller som højlydte, demonstrative og selvsikre kvinder. Dette er ikke skuespil, men snarere hendes naturlige temperament. At tiltrække opmærksomhed uden besvær kommer naturligt for hende, og hun behøver ikke at forsøge at fange dem omkring sig. Megan Stalter, en fri sjæl i filmbranchen og et lysende eksempel på selvtillid, er selve antitesen til ordet "kompleks".

De heltinder, hun vækker til live i sit arbejde, er disse alter egoer, i forstærkede versioner. Hun deler derfor adskillige ligheder med den passende navngivne "Jess", som er hjertet og sjælen i serien "Too Much", skabt af Lena Dunham. Hovedpersonen bærer, i modsætning til hvad stylister måtte diktere, livlige farver, kitschede mønstre i overflod og maksimalistiske outfits, der står i skarp kontrast til den påtvungne diskretion.

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Hun nægter at gøre sin krop til et problem

I virkeligheden er Megan Stalter heller ikke påvirket af andres dømmekraft. Hun har så vedvarende og stærk selvtillid, at hun aldrig føler sig "for meget" eller "ikke nok". Hun legemliggør alt, hvad samfundet fraråder kvinder af hendes statur at være: imponerende, selvsikker, fyldt med fantasi og frem for alt inspirerende. "Jeg er så heldig at elske min store numse," fortalte hun Glamour US , stolt af sin fysik, som ellers er udstødt af filmindustrien.

Megan Stalter præsenterer ikke sig selv som en traditionel kropspositivitetsaktivist . Alligevel arbejder hun, på trods af sig selv, for kropsdiversitet i en meget selektiv branche, der stadig alt for ofte sidestiller tyndhed med elegance og kurver med forsømmelse. Mens filmverdenen er kompromisløs med "ekstra kilo" og "vægtudsving", gør Megan Stalter oprør mod dette udseendets tyranni med sin afvæbnende gode humor.

I serien "Too Much" spiller Megan Stalter hovedrollen sammen med Emily Ratajkowski, selve legemliggørelsen af det feminine ideal, hvilket gør fortællingen endnu mere symbolsk. Fordi rollebesætningen bør være forskelligartet i kropstype, ikke kun én kropstype.