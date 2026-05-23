"Hvis du vil have en kort nederdel på, så tag den på": Denne designer opfordrer kvinder til at klæde sig frit

På Instagram delte kontoen @pulpeuseetchic, et brand dedikeret til "mode til kurvede kvinder", et slående Reel. Gennem et stærkt budskab opfordrer den franske indholdsskaber Laurine Costard (som er en del af brandets team) oprigtigt til sartorial frihed og inviterer kvinder til at bære det, de elsker, uden at lade deres valg dikteres af eksterne meninger eller fordomme.

Et stærkt budskab på Instagram

I denne video taler Laurine Costard direkte til @pulpeuseetchic-fællesskabet med et enkelt budskab: "Når du kan have på, hvad du vil, hvis du er kurvet og har lyst til en kort nederdel, så tag den på." Hun fortsætter med at opremse alle mulige beklædningsmuligheder: lange mønstrede kjoler, wrap-kjoler, tætsiddende kjoler og lyse farver. Med hvert forslag gentages den samme invitation: "Tag på, hvad du vil, og tag på, hvad du har lyst til."

Et krav om frihed til påklædning

Denne intervention går ud over simple moderåd. Den stiller et politisk spørgsmål: "Hvorfor lytte til fordomme, når man kan have på, hvad man vil?" Gennem dette spørgsmål fremhæver Laurine Costard det uudtalte pres, der stadig tynger kurvede eller plus-size kvinder, som ofte opfordres til at skjule deres figurer i stedet for at klæde dem på med fornøjelse. Ved at afvise disse implicitte kodekser bekræfter Laurine Costard et centralt princip i kropspositivitetsbevægelsen: mode tilhører alle og er ikke begrænset til nogen bestemt kropstype.

En mangeårig kropspositiv mission

Det kurvede og elegante mærke (@pulpeuseetchic) er ikke uvant med at sætte et statement. I de sidste fem år har mærket været dedikeret til at hylde kurvede kvinder gennem et udvalg af tøj og designs tilpasset dem. Deres slogan, "Hylder kurvede kvinder i 5 år", indkapsler en tilgang udelukkende fokuseret på selvtillid og inklusion.

Gennem denne video minder Laurine Costard os, via kontoen @pulpeuseetchic, om en simpel, men essentiel sandhed: mode er et rum for personlig udtryk, som aldrig bør begrænses af andres blik. Et værdifuldt budskab, der hjælper med at udvide alles stilistiske horisont.