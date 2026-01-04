Denne plus-size model fordømmer den stille forsvinden af inkluderende mode

Search here...

I de senere år har moden endelig syntes at kunne ånde frit. Mangfoldige, selvsikre og inspirerende kroppe har optaget rummet. I dag ser denne fremgang ud til at være vaklende. Amélie Doré, en plus-size model, slår alarm om, hvad hun anser for at være "en subtil, men reel tilbagegang inden for inkluderende mode".

Et ansigt af kropsdiversitet bragt frem i lyset

Amélie Doré, der blev opdaget i 2021, blev hurtigt en del af en hurtigt voksende bevægelse: kropspositivitet. På det tidspunkt syntes moden at være klar til at omfavne alle kropstyper, uanset størrelse eller form. Kurver blev hyldet, levende kroppe blev værdsat, og repræsentationen blev endelig mere præcis.

For Amélie blev denne anerkendelse omsat til en vedvarende professionel aktivitet med adskillige regelmæssige projekter og ægte synlighed. Hendes karriere legemliggjorde ideen om, at mode kunne udvikle sig, genopfinde sig selv og bedre afspejle kroppens virkelighed. Et løfte, der for mange gav håb om varig forandring.

Muligheder der forsvinder uden en lyd

I de seneste måneder har situationen dog vendt. Professionelle muligheder er blevet knappe, samarbejder ophører, og fremtidsudsigterne svinder ind. Amélie har bemærket et kraftigt fald i sine kontrakter, der går fra et stabilt tempo til blot et par isolerede projekter over en lang periode.

Denne tilbagegang er ikke ledsaget af nogen officiel erklæring eller klar holdning fra mærkerne. Alt sker i stilhed, som om plus-size-modellernes tilstedeværelse kunne udslettes uden forklaring. Denne gradvise forsvinden sætter spørgsmålstegn ved styrken af de forpligtelser, der er givet i de seneste år.

Når inklusion bliver en ren dille

For Amélie Doré ligger problemets kerne i, hvordan branchen har håndteret kropsdiversitet. Ifølge hende har mange brands behandlet kropspositivitet som en forbigående trend, et kommunikationsværktøj snarere end en ægte overbevisning. Samarbejder virkede sommetider motiveret af et ønske om at hoppe med på en populær vogn, bruge engagerende søgeord og appellere til et publikum, der søger repræsentation.

Når trenden har nået sin grænse, falmer interessen. Kropper, der afviger fra traditionelle standarder, bliver endnu engang henvist til baggrunden, som om de aldrig havde fortjent en blivende plads.

De sociale mediers indflydelse og tilbagevenden af gamle normer

Amélie observerer også en bemærkelsesværdig ændring på sociale medier. På platforme som TikTok dukker indhold, der promoverer slankhed og opmuntrer til vægttab, op igen. Budskaber om den "ideale krop" før sommeren vinder synlighed og påvirker de kollektive opfattelser.

Disse nye standarder, omend gamle i sin essens, former endnu engang brandbeslutninger. Forskellige kropstyper, der repræsenterer en stor del af befolkningen, oplever en medietilstedeværelse, der mindskes, til skade for en mere inkluderende og retfærdig modeindustri.

Fortsæt med at forsvare frie og magtfulde kroppe

Trods denne vanskelige kontekst nægter Amélie Doré at lade sig tie stille. Hun fortsætter sin aktivisme på sociale medier og deler budskaber om accept, respekt og påskønnelse af alle kropsstørrelser. For hende går kropspositivitet langt ud over mode: det handler om et fredeligt forhold til sig selv, en hyldest til kroppe, som de er, uden hierarki eller betingelser.

I sidste ende minder Amélie Doré os om, at inklusion aldrig bør afhænge af trends. At repræsentere alle kropstyper betyder at anerkende kroppens sande mangfoldighed, deres skønhed og deres legitimitet. Amélie Dorés vidnesbyrd rejser således et afgørende spørgsmål: Er modebranchen klar til at forpligte sig oprigtigt og langsigtet, eller vil den fortsætte med at behandle kropsdiversitet som en ren forbigående dille?

