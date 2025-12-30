Klædt i strandtøj hylder denne mor sine strækmærker og sin krop efter graviditeten.

På Instagram rørte Bruna Alves Teixeira (@brunna.teixeira_) for nylig tusindvis af følgere ved at dele et billede af sig selv i strandtøj, hvor hun stolt viser frem de mærker, moderskabet har efterladt. Langt fra filtre og retouchering ledsagede hun dette opslag med et stærkt budskab om kropsacceptans og selvmedfølelse.

"Du er ikke et nummer, du er et menneske."

Under sit opslag skrev Bruna Alves Teixeira (@brunna.teixeira_) hjertelige ord: "I så lang tid er vi blevet lært at måle vores værdi med tal: vægten, tøjstørrelse, kalorier eller likes. Men ingen af disse ting definerer os. Du er ikke et tal. Du er ikke dit spejlbillede i et alt for hårdt spejl. Du er et helt menneske – kompleks, lysende, værdig." Hun inviterer os således til at gentænke personlig værdi, ikke gennem udseendets linse, men gennem taknemmelighed for kroppen, der er i stand til at give liv, bevæge sig, grine og skabe minder.

En fejring af kropslig venlighed

I sit opslag minder Bruna Alves Teixeira (@brunna.teixeira_) os også om, at kropspositivitet ikke betyder at elske alle dele af sig selv til enhver tid. For hende betyder det at behandle sig selv med venlighed og respektere sin krop, selv når selvopfattelse bliver mere kritisk. Hendes budskab er en ode til frihed: at turde bære det tøj, vi kan lide, spise det, der nærer os, passe på os selv uden skyldfølelse og frem for alt at føle sig "nok", præcis som vi er, her og nu.

En bølge af positive reaktioner

Kommentarerne strømmede ind under opslaget: "Du er storslået", "Tak for denne hjertevarmende besked", "En sand inspiration!" Hundredvis af internetbrugere roste dette autentiske vidnesbyrd fra denne mor, som fremhæver ægte skønhed, ofte langt fra de urealistiske standarder på sociale medier.

Ud over et simpelt foto fremhæver Bruna Alves Teixeiras (@brunna.teixeira_) tilgang en stadig mere nærværende bevægelse: bevægelsen om forsoning med sin krop, især efter graviditet, med dens mærker, dens forandringer... og hele dens historie.