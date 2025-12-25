Fremkomsten af "bagdelspleje": hvorfor dine balder fortjener lige så meget opmærksomhed som dit ansigt

Gemt væk i jeans eller henvist til skyggerne af kjoler, får balderne ikke den samme forkælelse som ansigtet, der er omhyggeligt plejet. Ofte overset af hudplejeindustrien, higer de ikke desto mindre efter ømhed og mælkehvide ritualer. Og heldigvis har denne del af kroppen, som vi viser frem på det varme sand og afslører for nogle få udvalgte i privaten, nu sin egen dedikerede rutine. Det er kunsten at "røvpleje".

Balderne, en uretfærdigt forsømt kropsdel

Udsat for opslidende øvelser kaldet "squats", anstrengt af daglige skridt, klemt ind i ofte ubehagelige kontorstole, indespærret i dårligt siddende jeans ... vores balder er måske skjult bag ryggen og låst inde under stof, men de giver uvurderlig støtte. Alligevel glemmer vi regelmæssigt at takke dem. De eneste cremer, de får, stinker enten af monoi-olie eller bærer barbariske påstande som "anti-cellulite".

Balderne er kernen i enhver træningsrutine og udsættes for det værste samfundsmæssige pres, men de oplever ikke den skånsomme virkning af fugtighedscremer eller glæden ved lindrende masker. Da balder ikke er beregnet til at blive "set på", bliver de let overset. Denne del af kroppen, der kritiseres mere end værdsættes, er mere robust end andre, men det forhindrer ikke hudproblemer. "Huden på balderne er tykkere end ansigtshuden, men den er udsat for en masse friktion og fugt. Den kan derfor lide af tørhed, små bumser eller endda keratosis pilaris," forklarer dermatologen Kenneth Howe i Refinery29 .

For at udfylde dette hul i markedet og forkæle disse ofte oversete balder, har mærker vovet sig ind i denne erogene zone, ofte kærtegnet af andre hænder, men aldrig af vores egne. De har skabt komplette hudplejeserier, der kan konkurrere med dem, der er designet til vores ansigter. Bagdelen har nu en fremtrædende plads i vores hudplejerutiner. Med "bagdelspleje" oplever vores bagdele endelig ægte kærlighed.

"Niche"-pleje til en forkælet bagdel

Indtil nu har det blomstrende hudplejemarked kun tilbudt skyldfølelsesfremkaldende cremer designet til at opstramme huden på balderne, udglatte cellulite eller mindske strækmærker . Intet særligt tiltalende for vores bagdele, der higer efter velvære og anerkendelse. Siden fremkomsten af "målrettet" hudpleje, ser vi endelig ud over det område. De har nu en hel række produkter til rådighed, der kan skinne diskret.

Fra komplekse serumformler til dejlige eksfolierende ingredienser og genoprettende masker oplever balderne en hidtil uset komfort. Drevet af "butty care"-trenden behandler vi vores bagdele som vores ansigter: med omhu og opmærksomhed. Selv Jennifer Lopez er mester i vores silkebløde bagdel og fører an i denne befriende bevægelse. Et naturligt valg for en person, der bruger sine hofter som et danseinstrument. Det franske mærke Nidéco, kendt for at bringe sit communitys ideer til live, tilbyder også en behandling kaldet "butt time" baseret på brune alger og mælkesyre.

"Booty care", en stille kærlighedserklæring

Selvom dermatologer advarer mod markedsføringsknep med "bagdelspleje" og opfordrer til mådehold i kosmetik, er denne nye kropsplejepraksis en handling af selvkærlighed. Brands har ganske vist formået at opbygge deres omdømme med "bagdelspleje" og skabe endnu et behov, men det handler ikke kun om at tjene penge. "Bagdelspleje" reparerer meget mere end blot hud, der er klemt mod metrosæder og komprimeret under sømmene på jeans. Det har også en lindrende effekt på usikkerheder.

Præsentationen er naturligvis stærkt marketingdrevet, men det underliggende budskab er ret positivt. At påføre fugtighedscremer på denne så ofte kritiserede del af kroppen er en handling af selvrespekt og en måde at generobre dette område, der er domineret af samfundets pres . Vi korrigerer ikke vores huds udseende, men snarere vores selvværd.

Med den ikke så flygtige trend med "bagdelspleje" hvisker vi stille "jeg elsker mig selv"-ord ved hver påføring af creme. Vores bagdele, der regelmæssigt presses til at tilpasse sig en Kardashian-agtig form, bliver forkælet uden bagtanker eller pres.