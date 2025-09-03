Porteur de vitiligo, ce grand-père crée des poupées pour redonner confiance aux enfants

Muni de sa pelote de laine et de ses aiguilles, ce papi ne tricote pas des bonnets ou des gilets coquets comme la plupart des séniors sur leur rocking chair. Il donne naissance à des poupées artisanales qui ont la peau en demi-teinte et qui arborent du vitiligo entre leurs mailles. Ce grand-père brésilien, lui-même concerné par cette particularité physique, tisse l’estime des enfants sur son passage.

D’un cadeau personnel à une oeuvre collective

Pour braver l’ennui de la retraite, João Stanganelli, un homme qui vit sous le soleil du Brésil, s’est initié au crochet. Si au début, il recopiait des patrons d’une main hésitante, il a rapidement compris le geste et dompté le fil. À la différence des autres séniors, qui activent leurs doigts pour créer des habits sur mesure à leur progéniture, le soixantenaire à la tête grisonnante et à la peau vanille-chocolat, n’a pas cousu de chaussons douillets, ni de bonnets qui grattent. Il a façonné une poupée à son effigie pour sa petite fille. Loin de ressembler à toutes les autres, elle arborait quelques taches marron sur son teint rosé. Une illustration tendre et émouvante de cette maladie de peau, portée en étendard par Winnie Harlow.

Le grand-père, porteur de vitiligo, a alors étoffé sa collection “maison”, toujours avec cette signature visuelle inclusive. Ses créations n’ont pas tardé à faire le tour de la toile et à piquer le cœur des internautes. Ce qui était au départ un passe-temps est rapidement devenu une aventure humaine, une activité d’utilité publique. Puisque chaque enfant est unique, il façonne des poupées qui n’existent qu’en un seul exemplaire. Des poupées qui tirent leur épingle du jeu dans la caisse à jouets.

Recoudre la confiance des enfants avec une poupée

João Stanganelli, qui se cache derrière le compte @vovocrocheteiro, répare l’estime des bambins à revers de bobine. Ses jouets ne sont pas uniquement voués à accompagner les histoires les plus folles des enfants. Ils ont de plus grandes ambitions. À travers cet art qui exige patience et dextérité, il façonne des poupées de tissu dans lesquelles les petites têtes blondes peuvent se reconnaître.

De nombreux enfants en manque de représentation passent commande auprès de ce grand-père aux doigts de fée. Son modèle à lui, ce n’est pas une photo Pinterest, ni un cliché issu des livres de couture. C’est le portrait d’un enfant qui, un jour, s’est senti comme un extraterrestre parmi les humains.

Des poupées noires avec des tâches blanches, dotées d’un appareil auditif ou en fauteuil roulant, ce papi a la diversité en fil rouge. Il repousse les limites de la couture pour aider les enfants à s’aimer. Reflets des différences, ces poupées ne sont pas seulement là pour accompagner les nuits des enfants ou les distraire sur le canapé. Elles font bien plus : elles donnent une leçon d’acceptation et leur murmurent dans un câlin que la beauté se trouve sur tous les visages.

Combler le manque d’inclusivité des jouets pour enfant

Avec ses poupées aux mailles serrées, cousues sur fond d’empathie, ce grand-père au visage démarqué fait de la fantaisie avec ce que beaucoup d’enfants considèrent comme une bizarrerie. Il conçoit des compagnons de route précieux, des protagonistes inanimés authentiques et vrais. Ces œuvres tressées avec la fibre sentimentale tendent un miroir aux enfants. Pour les parents, ce n’est peut-être que de la mignonnerie, mais pour les enfants, ces poupées veulent dire beaucoup. Elles ont une place chère sur les étagères.

Aujourd’hui, des jouets iconiques comme Barbie, se déclinent dans des versions plus réalistes. Ils arborent des cheveux afros, des stomies ou des prothèses. Les baigneurs en plastique ne font plus le culte de la blancheur et explorent d’autres carnations. Cependant les poupées de ce designer autodidacte ont un supplément d’âme que les jouets du marché n’ont pas. Et c’est là que la magie opère.

Avec ses poupées porteuses de vitiligo, ce papi brésilien devient le fournisseur principal de confiance de vos enfants. Alors que de nombreux séniors gardent leurs créations dans des tiroirs, lui, les adresse à tous les enfants en mal d’estime. Cet homme, qui semble avoir des liens de parenté avec le père Noël, raconte la différence avec poésie.