Som 56-årig udforsker hun stilarter, som mange ikke tør prøve.

Det eneste, en kvinde over 50 ikke burde bære, er vægten af forventninger og skam. Og indholdsskaberen Sue Giers lægger med glæde den byrde fra sig og foretrækker mikroshorts frem for maxi-restriktionerne. Mens kvinder i halvtredserne holder sig tilbage foran deres skabe og flittigt følger restriktive moderegler, forvandler denne 56-årige fashionista hver udflugt til et modeshow og hvert outfit til en begivenhed.

Som 56-årig nægter hun at blive "usynlig".

Fra de 50 år og opefter klæder kvinder sig ikke længere af fornøjelsens skyld, men af nødvendighed. De tænker sig om en ekstra gang, før de tager en nederdel med lav udskæring på, og spekulerer på, om deres nederdelslængde er passende til deres alder. Som 20-årige undgår kvinder korte nederdele og cropped toppe af frygt for at tiltrække uønsket opmærksomhed, og som 50-årige gør de det for at undgå at fornærme andre. I alle faser af deres liv er kvinder forsigtige med deres tøjvalg og forudser den uundgåelige sladder.

Dameblade, der sommetider gentager disse påbud og spiller djævelens advokat, dikterer dem, hvad der er rigtigt og forkert, som om en streng protokol skulle følges blot for at slentre ned ad gaden. Disse blade tager derefter skikkelse af en stylist med undertrykkende trends. Mens mange kvinder sammensætter deres garderober under truslen om en modeblødning, er indholdsskaberen Sue Giers for længe siden holdt op med at lytte til disse ubegrundede tips på glittede sider.

Som 56-årig er hun den strålende modsætning til den stereotype ældre kvinde i kraftig strik og vandrestøvler. Helt enkelt legemliggør hun alt, hvad samfundet altid har afvist. Hun viser, hvordan en kvinde ser ud, der er ligeglad med andres meninger og fri for samfundets pres. Desuden afslører hendes stil mere, end den skjuler, og forlænger den gyldne tidsalder, som mange halvtredsere længes efter. Hun spankulerer på gaderne i en sports-bh, mikroshorts og lårhøje støvler, der er Catwoman værdige. Denne kvinde, der præsenterer sig selv som Carrie Bradshaws spirituelle dobbeltgænger, tiltrækker sig opmærksomhed, hvor andre ville forsøge at gemme sig. Hendes motto? Når man er selvsikker, ser alt godt ud!

Mikroshorts og miniskørter er i forgrunden af hendes garderobe

Man behøver blot at læse modeanbefalingerne til kvinder over halvtreds for at forstå problemet. Disse kvinder synes dømt til sjæleløse, farveløse beklædningsgenstande. De kan hengive sig til et par luner, men kun under visse betingelser. De skal tilpasse sig denne banalitetens æstetik og undgå enhver form for ekstravagance. Og medierne, under dække af velvilje og god smag, skubber dem forsigtigt bagerst i skabet. De opfordrer dem til at blive lige så ubetydelige som de stoffer, de promoverer.

Og det er fuldstændig utænkeligt for denne 56-årige fashionista, der stadig er 20 i hjertet og alt for kreativ til at skjule sin figur. Hun børstede med glæde støvet af billedet af den diskrete halvtredser , der omhyggeligt planlægger sine outfits og aldrig afslører en tomme af hud. Hun er ikke en af dem, der pakker deres nedringede toppe, lavtaljede jeans og stramme kjoler væk i "souvenir"-æsker. Nej, hun er en af dem, der undgår blyantnederdele til fordel for mikroshorts, slidsede nederdele og blondeshorts til drenge.

Hun mestrer modetøj, som de fleste kvinder i halvtredserne anser for at være for "dristige" eller "afslørende" for deres alder. Kvinder har ingen udløbsdato for at føle sig smukke i deres tøj. Bevis? Sue Giers prøvede endda "ingen bukser"-looket, hvor hun blot bar en trenchcoat over en bodysuit. Og overraskelse: verden gik ikke under. Det, der kan virke som skamfulde udfordringer for piger på hendes alder, er simpelthen hendes hverdag, hendes måde at være på.

En vigtig påmindelse: livet er for kort til at holde tilbage.

En fraskilt mor til tre, den sejeste halvtredser på internettet, erklærede i et opslag : "Halvtreds er ikke en afslutning, men en fornyelse." Så nej, hun klamrer sig ikke til en svunden æra eller jagter ungdommen ved at vise sit undertøj og sine leopardprintede toppe frem. Hun blomstrer simpelthen i sit tøj, og det er så sjældent, at hun stadig føler behov for at retfærdiggøre det.

Alligevel bør tøj ikke være et fængsel eller et bur, men en puppe, en kokon, et rum for udtryk . Hendes outfits er simpelthen en afspejling af hendes indre verden, ikke en provokation eller et "modigt oprør". I stedet for at tro på forældede påbud, der sammenligner kvinders kroppe med letfordærvelige varer, er det bedre at tro på sig selv. Det sparer en enorm mængde tid og energi, men frem for alt er det en smuk demonstration af selvrespekt.

Det er aldrig for sent at være sig selv og skabe sin egen stil. Gennem sine stildemonstrationer inviterer denne halvtredsårige fashionista os til at tage kontrollen over vores garderobe tilbage, før samfundets pres dikterer vores indre stemme. I sidste ende eksisterer denne snerpede dresscode kun i vores sind. Så lad os omfavne "YOLO"-mentaliteten. Et kort outfit og lange idéer er bedre end omvendt, ikke?