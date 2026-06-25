"Ingen taler med mig om min vægt i sommer": Denne model viser stolt sin figur frem

Kropspositiv
Anaëlle G.
@bonjourclem / Instagram

I takt med at sommerens pres vender tilbage, tiltrækker en video af Clémentine Desseaux sig opmærksomhed med sin enkelhed og kraft. Den franske model fremstår i strandtøj, selvsikker og strålende, med et klart budskab: Hendes vægt er ikke til diskussion. Det er en udtalelse, der giver genlyd hos mange kvinder.

En tillidserklæring, der føles godt

Stående foran kameraet bevæger Clémentine Desseaux sig fremad med selvtillid. Ingen begrundelse, ingen forklaring på sit udseende: blot ønsket om at sætte en klar grænse. Med få ord siger hun, at hun ikke længere ønsker at høre kommentarer om sin vægt. Denne holdning er overbevisende i sin enkelhed. I en kontekst, hvor bemærkninger om fysisk udseende stadig er hyppige, minder modellen os om, at alle er frie til at leve i deres egen krop uden at skulle tilpasse sig andres forventninger.

Myten om "sommerkroppen" sat i tvivl

Hver sommer dukker de samme gamle omkvæd op igen: du skal forberede din krop inden ferien, tabe et par kilo eller opnå en figur, der anses for ideel. Dette pres påvirker stadig mange mennesker – især kvinder – og kan tynge selvværdet hårdt. Med sin video udfordrer Clémentine Desseaux denne opfattelse. Hendes budskab er enkelt: der er ikke kun én krop, der er værdig til at nyde stranden eller solen. Den perfekte sommerkrop er den, du har i dag, i al sin unikke form.

En engageret stemme for mere inkluderende repræsentation

Denne holdning er en del af et langvarigt engagement. Clémentine Desseaux, der er bosat i USA, er blevet en anerkendt figur i kropspositivitetsbevægelsen. I flere år har hun talt for bedre repræsentation af forskellige kropsformer inden for mode og medier. Gennem sine publikationer opfordrer hun regelmæssigt alle til at dyrke et mere fredeligt forhold til deres image, langt væk fra de til tider urealistiske standarder, der pålægges af branchen eller sociale medier.

En besked som mange kan relatere til.

Grunden til, at denne video giver så stor genklang, er, at den fremhæver en fælles oplevelse. Når sommeren nærmer sig, kan kommentarer om vægt eller udseende mangedobles, nogle gange forklædt som råd eller velmenende bekymringer. Ved at vælge at udtrykke sin selvtillid åbent tilbyder Clémentine Desseaux et andet perspektiv: at nyde sæsonen fuldt ud uden at lade andre definere din værdi. Det er en invitation til at fejre din krop, værdsætte de oplevelser, den giver dig mulighed for at have, og prioritere dit velbefindende frem for fordømmelse.

Med en kort, men kraftfuld udtalelse forvandler modellen Clémentine Desseaux sin personlige oplevelse til et universelt budskab. At nægte at lade sin vægt blive et samtaleemne handler også om at hævde retten til at eksistere fredeligt uden at skulle retfærdiggøre sig selv. Denne inspirerende udtalelse minder os om noget essentielt: enhver krop fortjener sin plads i solen, ubetinget og uden kommentarer.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Jeg brænder for mode og er altid på udkig efter trends, der afspejler vores tid. Jeg elsker at observere, hvordan folk klæder sig, hvorfor de gør det, og hvad mode afslører om os. Ud over catwalks og silhuetter er det historierne, der virkelig fascinerer mig.
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