"Stor": Denne plus-size influencer poserer på stranden for et kropspositivt budskab

Et par hårde ord var alt, hvad der skulle til for at udløse en bølge af selvstændiggørelse. Stillet over for hverdagens fedmeskræk valgte en indholdsskaber for plus-size-figurer selvironik og selvkærlighed. Resultatet: et strålende, engageret og dybt inspirerende budskab.

En almindelig fornærmelse, en uventet reaktion

Det hele startede med en sørgeligt typisk, brutal kommentar under en video af hende i bikini. To ord var nok til at opsummere års tilfældig foragt. I stedet for at blokere eller slette besluttede influenceren og forfatteren Tova Leigh at reagere anderledes: ved bogstaveligt talt at blotte sig selv. Hun postede billeder af sig selv på stranden i badedragt, hvor hun kiggede lige frem og indtog en selvsikker positur.

Dette valg er langt fra ubetydeligt. Hvor man kunne forvente diskretion eller skam, modsætter hun sig synlighed og stolthed. Hun viser sin krop, som den er: levende, foranderlig, ægte. Ikke for at retfærdiggøre sig selv, men for at eksistere fuldt ud.

Den virkelige krop som et politisk svar

I sine fotografier viser Tova Leigh åbent sine kurver, sine ruller, mavens folder – den berygtede "sidespill", som så meget diskurs stadig forsøger at viske ud. Ved at ledsage disse billeder med stærk tekst fordømmer hun den lethed, hvormed fedtfobi udtrykkes online, beskyttet af anonymitet og afstanden til skærme.

Hun forklarer, at hun konsulterede profilen på den person, der kom med kommentaren, og opdagede tilstedeværelsen af en lille pige. Dette rejser et afgørende spørgsmål: Hvilken følelsesmæssig arv giver vi videre, når vi normaliserer ydmygelsen af kvinders kroppe? Dette enkle spørgsmål fungerer som et spejl, der holdes op for et helt samfund.

"Din mening har ingen magt over mit liv."

I sin billedtekst gentager influenceren en central sandhed i kropspositivitetsbevægelsen: fremmedes meninger er værdiløse, når de er baseret på had. Hun bekræfter, at hun elsker sin krop, som den er i dag, ubetinget, uden nogen planer om transformation for at opnå respekt.

Det vender også den følelsesmæssige ladning i fornærmelsen om. Ifølge hende afslører grusomhed aldrig en fejl hos den person, man er udsat for, men snarere en dyb ubehag hos den, der påfører den. Dette skift i perspektiv tilbyder et værdifuldt værktøj til følelsesmæssig beskyttelse for alle fede mennesker (spoiler alert: det er ikke et bandeord), der dagligt står over for domme over deres udseende.

Når kropspositivitet bliver en aktivistisk handling

At posere i bikini på stranden er ikke en triviel handling for en plus-size kvinde. Dette rum, der ofte opleves som fjendtligt, bliver her en scene for aktivisme. Ved at bære en standard badedragt, uden retouchering eller iscenesættelse, deltager Tova Leigh i normaliseringen af fede kroppe, som allerede per definition er normale kroppe.

Hendes opslag fungerer som visuelle slogans. De giver mod til dem, der endnu ikke tør indtage plads, vise sig selv, nyde livet. De minder os om, at retten til fritid, synlighed og glæde ikke er betinget af størrelse.

Systemisk fedtfobi er stadig alt for udbredt.

Designeren påpeger også, at fedmefobi ikke er begrænset til onlinekommentarer. Den gennemsyrer professionelle, medicinske og sociale sfærer. Vanskeligheder med adgang til sundhedspleje, diskrimination i ansættelser, utilstrækkelig infrastruktur: problemet er ikke selve den fede krop, men det system, der nægter at inkludere den. I årevis har engagerede forfattere og kollektiver fordømt denne strukturelle vold og opfordret til et kollektivt og varigt skift i perspektiv.

En essentiel modfortælling til ultratyndhedens tilbagevenden

Denne udtalelse kommer på et tidspunkt, hvor ekstrem tyndhed gør et stærkt comeback inden for mode og popkultur, drevet af nye trends og løsninger, der præsenteres som mirakuløse. Stillet over for dette pres bliver det kropspositive og uhæmmede indhold fra plus-size-skabere et tiltrængt frisk pust.

Med et strejf af ironi konkluderer Tova Leigh med at påpege, at had også nærer algoritmer. Jo mere kritik hun modtager, desto mere synligt bliver hendes indhold, og desto mere cirkulerer hendes budskab. En genial måde at forvandle vold til løftestang og minde os om, at selvkærlighed kan være en stærk form for modstand.