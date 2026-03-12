Disse dansere fra Rio Carnival satte kurverne tilbage i centrum af showet

Spektakulære karnevalsvogne, en febrilsk atmosfære, en smittende rytme, der ikke lader nogen hofte uberørt ... Rio Carnival, der afholdes fra 13. til 18. februar 2026, er et blændende skue, hvor kroppene taler for sig selv. Men under de glitrende fjer og juvelbesatte kostumer mangler kropstyper mangfoldighed, og kurver er iøjnefaldende fraværende. I et land, der dyrker kosmetisk kirurgi, har nogle sambadansere gjort deres kurver til et symbol.

Rio-karnevalet, en kugle af stereotype kroppe?

Karnevalet i Rio bød på en livlig pause midt i de dystre nyheder. Festivalen, der betragtes som verdens største, er en sand institution i Brasilien og en fest for øjnene. Fra 13. til 18. februar forvandlede byen, domineret af Kristus Frelseren, sig til en enorm udendørsfest, hvor tusindvis af dansere oplevede, hvis energi blev forstærket af de rytmiske rytmer. Under paraderne opførte sambaskoleelever koreograferede dansetrin i kor fra deres platforme. På toppen af majestætiske og slående kreative vogne var de i deres rette element, revet med af den glædelige og livlige musik.

Under dette visuelt fantastiske skue, der betager kroppe og får benene til at rykke til, indtager figurerne scenen. Udsmykket med perler, levende broderier og storslåede tematiske detaljer er disse kostumer – nogle gange inspireret af folklore, nogle gange drevet af grænseløs kreativitet – højdepunktet i denne store kulturelle begivenhed. Kvinderne, der omfavner denne utrolige stiløvelse, ligner næsten Marvel-heltinder eller gamle gudinder under disse udsmykkede sømme. Med deres rhinstensbesatte manchetter, arkitektoniske hovedbeklædninger og overdimensionerede vinger synes de at være trådt direkte ud af en mytologisk fortælling. Og selvom kostumerne er forskellige, overgår figurerne problemfrit fra den ene vogn til den næste og forbliver perfekt skulpturerede under stoffet.

De er stort set identiske og repræsenterer idealet for et helt land: såkaldte generøse hofter, en defineret talje, en rund bagdel og slanke ben. Midt i denne vanvittige menneskemængde forbliver de kurvede dansere skjult for syne. Og Plusamba-truppen har til hensigt at ændre det ved at få kærlighedshåndtag til at svaje og kød til at bevæge sig.

En trup udelukkende ledet af kurvede dansere

I Brasilien, et paradis for kosmetisk kirurgi og landet for "brasilianske numseløft", har de fleste af de figurer, der fremvises under karnevalets spotlights, kunstige former, skulptureret af behandskede fingre som Frankensteins monster. Der er implantater praktisk talt normen, og kroppe, der ikke berøres, bliver lydløst diskrimineret. Silikonebryster fylder sølv-bh'er, mens satin-trusser er gemt under omformede XXL-balder.

I denne overflod af forstørrede kroppe dominerer autentiske silhuetter scenen. Drevet af "Plus in Samba", et projekt grundlagt af danseren Nilma Duarte i 2017, generobrer plus-size kvinder deres plads på catwalken. Og de bringer en slående tilstedeværelse under spotlightsene. Deres kurver er deres smukkeste udsmykning, men også deres stærkeste rustning.

Og disse dansere, med solen ætset ind i deres ansigter og rytme i deres blod, behøver ikke rhinsten og pailletter for at skinne. Deres aura er nok til at fange opmærksomheden. Med deres smittende energi og store bevægelsesfrihed blødgør og forfiner de billedet af "made in Brazil"-musen. Langt fra de stivnede figurer, statiske trods den konstante bevægelse, vækkes deres kroppe til live med hver tone.

Når kroppen bliver en levende skulptur

Ved karnevalet i Rio er kroppen ikke et udstillingsvindue eller et marketingværktøj. Danserne er ikke som Barbie- figurer i æsker eller magneter til fantasier. Selvom de til tider giver indtryk af at være uvirkelige og mærkeligt minder om horden af Victoria's Secret-engle, vier de sig næsten religiøst til disse tekniske gestus.

Og kurver, ofte præsenteret som udskejelser og fordømt af et pro-tyndt samfund, er her kunstværker. De er dekorative elementer, svarende til en node i et partitur og et streg i et maleri. På vognene eller på jorden bølger deres kroppe med magnetisk lethed. Kærlighedshåndtag bliver til koreografiske former. Maver vibrerer til rytmen af slagtøjet. Lår støder sammen med stolthed. Intet er skjult. Intet holdes tilbage. Hvor nogle kroppe synes anstrengte af æstetiske krav, fremstår deres beboede, flydende og glædesfyldte.

Ved karnevalet i Rio er kroppen et sprog. Og disse dansere skriver en ny grammatik. Hvad nu hvis karnevalets største skønhed i sidste ende ligger i denne pluralitet? I disse kroppe, der fortæller tusind forskellige historier under de samme spotlights?