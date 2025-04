Hanches dites généreuses, taille marquée, cuisses affirmées, poitrine voluptueuse et chevelure aux délicieux reflets acajou : Maura Levanna sait comment mettre sa silhouette en valeur. Dans ses looks du quotidien, ce n’est pas la discrétion qu’elle cherche, mais la célébration. Alors que de nombreuses femmes rondes se cachent derrière des vêtements amples et aériens, cette mannequin plus size confidentielle, elle, se plaît dans les tenues moulantes qui enlacent ses courbes. Nul besoin de faire un 36 pour s’autoriser ce plaisir mode. Si pendant longtemps on a voulu faire croire que les vêtements près du corps étaient réservés aux corps minces, Maura Levanna démonte cette idée look après look. Vous allez vouloir la copier !

Un corps qui ose, une mode qui épouse

Avoir une « taille de guêpe », un ventre plat et des jambes affûtées, voilà les prérequis pour arborer des vêtements qui collent à la peau. Selon qui ? Selon la société bien sûr. Les femmes rondes se sont trop longtemps privées de ces pièces moulantes, persuadées qu’elles ne leur étaient pas destinées. Condamnées à une piètre garde-robe faite de tunique inesthétique, de bas évasé sans âme et de pulls mal coupés, elles exploitent rarement le plein potentiel de leur silhouette. Comme si couvrir voulait dire protéger. Pourtant la mode ne devrait pas enrichir les complexes, mais la confiance en soi. Plus question de sacrifier son style sous prétexte que le corps n’est « pas assez bien ».

Maura Levanna, elle, brave volontiers ces interdits qui planent sur le vestiaire plus size. Elle normalise ce que Cristina Cordula appelle naturellement un « fashion faux pas ». Elle montre que le moulant n’est pas réservé aux morphologies standardisées. À travers ses looks, elle prouve que chaque courbe peut être soulignée, célébrée, sublimée. Les jeans skinny, les robes cintrées au millimètre et les tops qui ne font qu’un avec la silhouette ont aussi leur place sur les corps pulpeux. Qui a dit qu’il fallait avoir une silhouette à la Kate Moss pour s’approprier les tenues moulantes ? Si vous craignez que ces pièces aux antipodes de l’oversize attirent trop l’attention sur vos poignets d’amour ou votre ventre moelleux, Maura Levanna va dissiper toutes vos insécurités.

Casual, oui, mais toujours glamour

Si vous faites une taille 42 ou au-delà, vous avez certainement déjà renoncé à porter des tenues moulantes, pensant qu’elles n’étaient pas à votre avantage. « On ne va voir que mes bourrelets », « ce n’est pas fait pour moi », « je vais avoir l’air boudinée ». Toutes ces sombres pensées vous laissent loin des pièces près du corps. Tant et si bien que vous faites comme si elles n’existaient pas durant votre shopping. À tort.

Maura Levanna, elle, prouve que les tenues moulantes ne sont pas uniquement le privilège des filles minces. Mannequin à ses heures perdues, elle a une garde-robe qui va à l’encontre de tout ce qu’on vous a toujours appris. Elle ne court pas après les dernières tendances ou les vêtements extravagants. Elle préfère les pièces simples, efficaces, qui la valorisent sans en faire trop. Des coupes justes, des matières flatteuses, des tenues qui suivent les lignes de son corps au lieu de s’en éloigner. Voilà son style de prédilection.

Bien loin de manquer de respect à ses courbes en les dissimulant sous la matière, elle en fait l’éloge à travers des robes de plage à rayures, des tops effets « seconde peau » et des bas en denim à l’opposé du « mom jean ». « La confiance est votre meilleur accessoire », dit-elle sous une publication. Un vent de liberté souffle sur les penderies des femmes curvy.

La leçon ? Les tenues moulantes vont à tout le monde

Oubliez les diktats et les règles mode croisées dans les magazines qui découragent plus qu’elles n’aident. Les tenues moulantes ne sont pas réservées à une élite de silhouettes longilignes et normées. Elles n’exigent ni « taille type » ni validation extérieure. Elles demandent une seule chose : l’envie de se sentir bien dans sa peau.

Parce qu’une robe stretch ne choisit pas sa propriétaire. Un jean skinny peut révéler aussi bien des cuisses musclées, des hanches voluptueuses ou une taille fine. Parce qu’il n’existe pas une seule façon de bien porter un vêtement moulant : il y en a autant que de corps qui osent les enfiler.

La beauté n’est pas une question de centimètres, mais d’attitude. Et ça, Maura Levanna l’a bien compris. Trop de femmes se censurent au moment de s’habiller. Pourtant, les vêtements permettent de s’affirmer et de se coudre une estime résistante à toute épreuve. Ce n’est pas la mode qui vous définit, mais l’inverse. Gardez ça en tête pour vos futures virées shopping.