Sommeren er på vej. Havet glitrer. Og et sted på den strand beholder en kvinde sin t-shirt på. Ikke fordi hun fryser. Fordi hun er bange. Bange for, hvordan andre vil se hende. Bange for sit eget spejlbillede. Bange for at eksistere i en krop, hun har lært at finde utilstrækkelig.

Hvis du nogensinde har oplevet den lille tøvende gestus, den t-shirt, du trækker ned i stedet for at tage af, så vid at du ikke er alene. Langt fra.

Et globalt problem, ikke en personlig svaghed

Tallene er slående, og de kommer fra hele verden. Ifølge en IFOP- undersøgelse udført for Flashs magazine siger 67% af kvinderne, at de ikke føler sig godt tilpas i deres strandtøj . Dette tal er endda steget i de sidste ti år, da det i 2013 var 61%.

I USA afslørede en undersøgelse foretaget af Voda Swim i 2025, at mere end 95 % af kvinder føler sig usikre på stranden .

Og hvad med verden? I 2024 gennemførte Dove den største undersøgelse nogensinde foretaget af et skønhedsmærke: 33.000 mennesker blev adspurgt i 20 lande , fra Argentina til Kina, fra Storbritannien til Saudi-Arabien. Resultatet: 1 ud af 3 kvinder verden over ville være villige til at ofre et helt år af deres liv for at opnå den krop, de anser for at være "perfekt". En ud af tre. Dette er ikke længere kun et individuelt anliggende. Det er en stille epidemi.

Hvor kommer denne stemme fra, der siger "ikke dig"?

Svaret er klart, og det kommer ikke fra dig. Det kommer fra årtiers forudindtagede repræsentationer. Ifølge Doves undersøgelse fra 2024 føler kvinder i dag sig mindre selvsikre i deres kroppe end for ti år siden , på trods af tyve år med kropspositivitetsbevægelsen. Og sociale medier bærer et stort ansvar: 1 ud af 3 kvinder føler pres for at ændre deres udseende på grund af det, de ser online (selv når de ved, at billederne er retoucherede eller AI-genererede).

Klinisk psykolog Phillippa Diedrichs fra Appearance Research Centre ved University of the West of England bekræfter dette: "Trods tyve års arbejde med at udvide definitionerne af skønhed, føler kvinder sig mindre selvsikre i deres kroppe, end de gjorde for et årti siden."

Hvad psykologer anbefaler, og hvad der rent faktisk virker

Det sker ikke natten over. Men her er hvad eksperterne siger:

Genoparbejd din indre dialog. Erstat " mine lår er forfærdelige" med "mine ben bærer mig hver dag." Neutralitet afvæbner den følelsesmæssige ladning.

Ryd op i dit digitale liv. At holde op med at følge konti, der får dig til at føle dig utilstrækkelig, er ikke et tegn på svaghed. Det er mental hygiejne. Undersøgelser viser, at det at reducere din tid på sociale medier forbedrer kropsopfattelsen og mindsker angst.

Eksponér dig selv gradvist. En svømmetur med venner, en mindre overfyldt strand, og så lidt efter lidt. Hver vellykket eksponering beviser for din hjerne, at den forestillede fare ikke eksisterer.

Det virkelige spørgsmål

Den t-shirt, du har på, beskytter ikke din krop. Den beskytter et sår: såret ved at have lært, siden barndommen, at din krop måtte fortjene solen.

Han behøver ikke at fortjene det. Han har ret til det. Du har ret til det .

Denne sommer, måske ikke på den første dag. Måske ikke uden en vis ængstelse. Men en dag vil den t-shirt blive i din taske. Ikke fordi din krop vil være "perfekt". Men fordi du har besluttet, at den ikke behøver at være det.