Denne enkle sætning afbryder ethvert forsøg på nedgørelse

Når vi står over for kritik eller mobning, trækker vi os ofte tilbage i stilhed. Vi foretrækker at tie stille frem for at gengælde med klodsede ord eller stammende sætninger. Vi har altid lært, at det at ignorere nogen er den bedste reaktion på verbale angreb. Alligevel tilbyder en psykolog os en smart, men effektfuld sætning til høfligt at modangribe og genvinde respekt, hvor den er blevet krænket.

Kunsten at afbøje kritik på en sund måde

Uopfordret og ubegrundet kritik skader selvværdet. Uanset om den kommer fra en narcissistisk kollega, en tyrannisk chef eller et moraliserende familiemedlem, underminerer den spontant vores selvtillid og fremkalder selvtillid, uanset hvor unødvendig den end måtte være.

De får os til at tvivle på vores værd, og når de sker, føler vi os hjælpeløse og fanget. Vi mister nogle gange al vores fatning og kæmper for at forsvare os selv: vi leder efter ord, mangler en skarp vid og retfærdiggør os selv, selv når vi ikke tager fejl. Svarene og punchlines kommer for sent, efter skaden er sket. Det er først i sengen, at vores ordforråd vender tilbage, og vi genspiller scenen, denne gang med overtaget.

For bedre at kunne ruste dig mod en passiv-aggressiv kollega eller en chef med et overlegenhedskompleks, kan du forberede et verbalt overlevelseskit og have nøglefraser lige ved hånden. Den gode nyhed er, at disse selvsikre og raffinerede fraser ikke kan give bagslag eller føre dig på HR-kontoret. Dette undgår kompromitterende, stormfulde reaktioner. De stammer fra beretningen "Confidence According to Carl", en guldgrube til at styrke din selvtillid og holde den stærk uanset hvad.

Nøgleord at huske

Mellem at ignorere problemet og at reagere impulsivt er der mange måder at sætte klare grænser på uden at bryde høflighedsreglerne. Den personlige udviklingscoach skitserer tre. Der er ingen grund til at forsøde din udtalelse eller bruge overdreven formalitet. Det enkleste svar er nogle gange det mest effektive. Du kan sige, i en rolig og fattet tone, "Jeg sætter ikke pris på den kommentar." På denne måde udtrykker du dit ubehag, mens du stadig giver plads til diskussion. I stedet for at lade dig selv blive overfaldet , tager du et skridt fremad. Ifølge Carl er det en måde at give den anden person en chance på.

En anden sætning at huske på i tilfælde af fordømmelse eller sårende vittigheder: "Jeg stopper dig lige der. Jeg finder det ikke passende i denne sammenhæng." På denne måde afbryder du dette personlige angreb og hævder dig selv roligt uden at hælde benzin på bålet. Målet? At fremkalde en erkendelse hos din plageånd, som måske ikke engang er klar over, at de bliver mobbet i netop det øjeblik.

Den tredje sætning, man kan skrive ned, som en snydelappe et sted på en seddel, er: "Jeg fortsætter gerne, men uden personlige angreb." Ved at sige dette indleder du en tilbagevenden til ro og venlighed. Du tilføjer en væsentlig betingelse om gensidig respekt til disse udvekslinger. Desuden demonstrerer du din gode tro uden at være påtrængende.

Hvorfor virker disse sætninger hver gang?

Når man er mål for en virksomhedsbølle, ved man ikke altid, hvordan man skal reagere. Skal man tie stille for at undgå at lave postyr, eller skal man hævne sig for at undgå at blive stemplet som en underdanig, rygradsløs medarbejder? I virkeligheden er det bedst at finde en mellemvej: reager, ja, men med hovedet, ikke følelserne. Disse sætninger er gode alternativer, fordi de har den fordel, at de er præcise, ærlige og utvetydige.

I stedet for at puste til flammerne, dulmer de dem og opmuntrer til forståelse snarere end malplaceret rivalisering. I stedet for at eskalere situationen og skabe blindgyder i samtaler, demonstrerer du professionalisme og følelsesmæssig modenhed. Disse sætninger "giver dig mulighed for at sætte dine grænser uden at involvere dig i en magtkamp. Du prøver ikke at have ret, men at genetablere en ramme," forklarer Carl i sin video.

Når nogen forsøger at nedgøre dig eller få dig til at tvivle på dig selv, er tavshed ikke altid den bedste løsning. Uden din indgriben validerer du ubevidst deres foragtelige holdning. Men med disse sætninger kan du vende situationen til din fordel og prioritere dit eget velbefindende. De er ikke "slag-slag"-sætninger, men når du siger dem, føler din samtalepartner sig tåbelig, endda forvirret.