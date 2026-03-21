At tro, at man ikke har talent: hvordan man dæmper den kritiske lille stemme

Sport, kunst, intellektuelle sysler, gør-det-selv-projekter. Du har prøvet alt, men du udmærker dig ikke ved noget. Selvom dine venner og familie alle har en yndlingsaktivitet og endda konkurrerer, har du intet talent at prale af. Du prøver nye hobbyer i håb om at opdage et talent for strikning eller skak, men dine forsøg forstærker kun din usikkerhed. Den eneste tidsfordriv, du er uovertruffen til, er at imitere Calimero, og det er tid til at ændre sig.

Talent er ikke nødvendigvis "spektakulært".

Danser du? Du har to venstre fødder. Tegner du? Du har ikke nok fantasi til denne kreative aktivitet. Synger du? Ja, men kun på dit badeværelse. Guitar? Du er lige ved at knække en streng, hver gang du rører ved den. Poesi? Dit sidste forsøg på poesi stammer fra folkeskolen, og det var ikke ligefrem genialt. Madlavning så? Du ødelægger hver eneste ret, du prøver. Hvorfor ikke teater så? Du risikerer at få kastet tomater efter dig efter hver forestilling. Endelig, efter at have gjort status over din situation, kommer du til denne triste konklusion: "Jeg har intet talent."

Når du deltager i kreative workshops med dine venner, føler du dig som en outsider. Og selvom dine kære forsøger at berolige dig ved at støtte din "abstrakte", "gale videnskabsmand"-stil, føler du dig utilstrækkelig blandt vidunderbørn. Lad os først gå tilbage til det grundlæggende. I ordbogen er talent en naturlig eller erhvervet evne inden for et felt eller en aktivitet. Så du behøver ikke at vide, hvordan man spiller fodbold ligesom Mbappé eller rivalen Beyoncé for at besidde det.

Med andre ord er det et talent at bemærke, når din veninde ikke har det godt, uden at hun siger det, ligesom at få folk til at grine i anspændte øjeblikke eller at slå græsset jævnt. Men i et samfund, der konstant tilbeder præstationer og kun belønner dem, der er involveret i mesterskaber og konkurrencer, har vi en tendens til at nedtone disse små gaver. "Fordi det er 'nemt' at bruge vores talent, antager vi, at det, vi udretter, ikke er ekstraordinært. Ja, i vores opvækst er præstationer fortjent; man skal gøre en indsats for at opnå det," forklarer Christian Sempéres, en personlig udviklingscoach.

Talentet findes i hver enkelt af os.

Du har ganske vist ikke snesevis af medaljer hængende på væggen, og heller ikke trofæer udstillet i din lejlighed. Den eneste konkurrence, du nogensinde har deltaget i, var det obligatoriske cross-country-løb mellem skoler. Dine forældre prøvede at finde en evne i dig, men uden held. Alligevel er der ingen grund til at have ondt af dig selv eller misunde dine venner, der tilsyneladende forvandler alt, hvad de rører ved, til guld.

I sidste ende handler det hele om tankegang. Som Flaubert så rammende udtrykte det: "For at have talent skal man være overbevist om, at man besidder det." Med andre ord skal man tro på sig selv for at se talent, hvor man mindst venter det. Talent er ikke bare en færdighed; det er en sindstilstand. Sangeren Ed Sheeran sagde, at han havde "begrænset talent som barn", og i dag fylder han koncertsale og sælger millioner af plader. Med andre ord kræver det kun det mentale gennembrud for at genkende sit talent, uanset hvor skjult det måtte være.

Lægger du mærke til detaljer, som andre overser? Det er et talent: et skarpt øje for detaljer. Kan du tyde instruktioner med et øjeblik? Det er et tegn på et logisk sind. Har du en frodig have? Det er et talent: du har grønne fingre. For at sætte tingene i perspektiv kan du se showet "France's Got Talent". Du kan måske se erfarne cirkusartister, spaghettiakrobater eller dansere koreografere jingler.

At værdsætte sine talenter i det daglige

Ud over blot at identificere dem, er det vigtige at lære at dyrke dem og vise dem frem i hverdagen. Det handler ikke nødvendigvis om at stræbe efter perfektion eller offentlig anerkendelse, men om at anerkende, at enhver handling, enhver færdighed, selv den mindste, har værdi. At bemærke sine succeser, uanset hvor små de er , hjælper med at styrke selvtilliden og transformere ens opfattelse af sine evner.

At tage sig tid til at fejre dine talenter, hvad enten det handler om at skabe kontakt med andre, organisere din bolig eller løse et praktisk problem, giver dig mulighed for at fokusere på dine styrker i stedet for dine svagheder. Med denne tilgang ophører talentbegrebet med at være et fjernt begreb forbeholdt eliten og bliver en konkret kilde til personlig tilfredsstillelse. Lidt efter lidt bliver disse handlinger, disse færdigheder, et håndgribeligt bevis på, at du altid har besiddet evnen til at gøre en forskel, om end diskret.

Talent handler ikke bare om at kunne gengive en sang på gehør uden en eneste forkert tone eller at producere museumsværdige værker. Det er nogle gange mere subtilt, mindre synligt, men når det først er opdaget, transformerer det opfattelsen . Nej, du er ikke en antihelt, men en helt i fornægtelse.