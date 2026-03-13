I London lærer en workshop fædre, hvordan de skal style deres døtres hår.

Det kan virke simpelt at lære at flette eller binde en hestehale, men for nogle forældre er disse færdigheder ikke altid en selvfølge. I London har et innovativt initiativ til formål at adressere dette. På en workshop, der blev afholdt på en pub og delt bredt på sociale medier, lærte fædre det grundlæggende i hårstyling, så de lettere kunne pleje deres børns hår.

En frisørworkshop arrangeret på en pub

Arrangementet fandt sted på Lucky Saint Pub i London. Omkring tredive fædre samledes der for at deltage i en workshop kaldet "Pints & Ponytails". Vejledt af professionelle fra Braid Maidens-kollektivet, der specialiserer sig i at undervise i frisurer som fletninger og fletter, opdagede de deltagende fædre forskellige teknikker.

I omkring to timer lærte de at lave simple frisurer som hestehaler, samt mere avancerede fletninger. For at øve sig havde hver deltagende far et mannequinhoved og det nødvendige udstyr: børster, elastikker og klemmer.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Slod Pod (@thesecretlifeofdads)

Et initiativ, der hurtigt vakte opmærksomhed

Billeder fra begivenheden blev delt på sociale medier og skabte hurtigt adskillige reaktioner. Internetbrugere roste initiativet, og nogle så det som "et symbol på faderskab, der er mere involveret i hverdagens opgaver." Videoerne viser deltagerne fokuseret på deres frisurer og udveksle tips og tricks i en afslappet atmosfære.

Et projekt, der går ud over blot frisørfaget

Arrangementet er en del af et større initiativ ledet af "Secret Life of Dads"-fællesskabet, en podcast og et kollektiv dedikeret til moderne faderskab. Deres mål er at skabe rum, hvor fædre kan dele deres oplevelser og diskutere udfordringerne ved forældreskab. I denne sammenhæng bliver det at lære at flette hår også et påskud til at behandle bredere emner, såsom fædres involvering i børns dagligdag.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af LUCKY SAINT (@luckysaintbeer)

Fædrenes udviklende rolle

Forskere har observeret et skift i fædres rolle i familielivet i flere år. I mange lande deltager de (endelig) mere i omsorgen for og de daglige aktiviteter for deres børn. Initiativer som disse workshops illustrerer denne forandring og værdsætter færdigheder, der engang primært blev forbundet med mødre. For arrangørerne er disse sammenkomster også med til at styrke båndene mellem forældre og børn gennem enkle, hverdagslige gestus.

I sidste ende demonstrerer denne hårstylingworkshop for fædre, hvordan tilsyneladende simple aktiviteter kan blive øjeblikke med læring og deling. Ud over fletninger og hestehaler illustrerer arrangementet også en bredere udvikling inden for faderskabsmodeller, hvor fædre (endelig) bliver involveret i familielivets hverdagsopgaver.