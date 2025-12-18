Op til 300 babyer? De forvirrende forretninger for velhavende kinesere i Amerika

Ultravelhavende kinesere, fascineret af Elon Musks pronatalistiske teorier, outsourcer deres dynastiske ambitioner til Californien. Ved at gøre omfattende brug af rugemødre og elite sædbanker søger de at etablere veritable arvelinjer, nogle gange i hundredvis. Denne industri, afsløret af Wall Street Journal , trodser kinesisk lov og rejser alvorlige beskyldninger om udnyttelse og eugenik.

Omgåelse af de familierestriktioner, som Beijing har indført

I Kina er rugemoderskab strengt forbudt, og par er begrænset til tre børn. Disse restriktioner afskrækker dog ikke nogle magnater, der henvender sig til californiske klinikker. Der køber de såkaldt "premium" sæd - fra topatleter eller donorer med høj IQ - for cirka 2.500 dollars pr. prøve for at inseminere amerikanske rugemødre og få børn født som amerikanske statsborgere. Xu Bo, grundlægger af Duoyi Network, hævder allerede at have over 100 børn og sigter angiveligt mod at få mindst 20 sønner for at sikre kontinuiteten i sit videospilsimperium.

Eksplosion af markedet for udvalgte gameter

Selvom californisk lov teoretisk set begrænser antallet af børn pr. donor til 25, omgås denne regel ofte for velhavende klienter. Specialister som Nathan Zhang fra IVF USA taler om masseordrer, der sigter mod at skabe "genetisk overlegne dynastier" med systematisk brug af præimplantationsgenetisk diagnose for at selektere for bestemte træk. Milliardæren Wang Huiwu siges at have undfanget 10 døtre ved hjælp af sæd fra modeller, drevet af et klart ønske om alliancer og prestige.

Juridiske spændinger i Los Angeles

Dommer Amy Pellman har offentligt udtrykt bekymring: I 2023 deltog Xu Bo angiveligt via videokonference i et dusin sager relateret til forældreanerkendelse, alt imens han boede i Kina. I Irvine opdrager barnepiger hans spædbørn, mens han venter på visa. Hans bemærkninger om drenges formodede "overlegenhed" har vakt forargelse, selv i domstolene. Stillet over for denne praksis har Beijing annonceret strengere sanktioner mod rugemoderskab i udlandet, men dette har haft ringe reel indflydelse på disse velhavende eliter.

Etiske udskejelser: potentiel incest og kommercialisering af livet

Manglen på klar sporbarhed øger risikoen for incestuøse forhold mellem halvsøskende, der ikke er klar over deres slægtskab. De ofte uigennemsigtige betalingsordninger for rugemødre er også en kilde til bekymring. I USA opfordrer nogle senatorer til et forbud mod rugemoderskab for kinesiske statsborgere, selvom antallet af ansøgninger er firedoblet siden 2014. Kritikere fordømmer dette som åbenlys eugenik, hvor børn bliver aktiver, der bruges til at fremme dynastiske strategier.

Mod international regulering?

Disse fædre, der ofte er fraværende i deres børns dagligdag, investerer kolossale summer i at opbygge genetiske linjer. Mellem Kinas strengere regler og uligheder i amerikansk lovgivning er der stadig et juridisk vakuum. Et stigende antal stemmer opfordrer til global regulering og streng sporbarhed af donorer for at bremse denne "babyvirksomhed" med dens bekymrende overdrivelser.

Kort sagt, bag disse skræddersyede afstamningsordninger ligger en foruroligende kløft mellem pengenes magt og lovens grænser. Ved at omdanne forplantning til en investeringsstrategi og børn til instrumenter for arv eller prestige udfordrer disse praksisser direkte de etiske værdier, der ligger til grund for vores samfund. Sagen afslører også de nationale juridiske rammers manglende evne til at regulere globaliserede reproduktionsstrømme, hvor de rigeste navigerer i lovene, som de finder passende.