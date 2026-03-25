Kritiseret for at fortsætte med at amme sin 4-årige datter, forsvarer denne mor sin beslutning

At amme en fireårig kan være overraskende, endda chokerende, i nogle kulturer. Men for nogle mødre er dette valg en del af en naturlig og selvsikker vision om forældreskab. Dette er tilfældet for Shinnai Visser (@mindful_mamma_za), der går ind for forlænget amning, på trods af kritikken.

Et valg, der er kontroversielt

Shinnai Visser, en sydafrikansk mor til to, holder sig ikke tilbage fra sin hverdag. På Instagram deler hun sine oplevelser med "baby-ledet" amning, en tilgang, hvor tempoet styres af babyens behov. Dette valg, der langt fra er universelt accepteret, har udløst adskillige reaktioner. Nogle internetbrugere anser denne type amning for "upassende" og antyder overdreven afhængighed eller en tilknytning, der anses for "for intens".

Som svar på denne kritik siger hun blot : Problemet er ikke biologisk, men kulturelt. I mange dele af verden og gennem historien er amning ud over toårsalderen langt fra usædvanligt. Det er primært de nuværende vestlige normer, der har forkortet denne praksis.

En rytme, der udvikler sig med barnet

I modsætning til den gængse opfattelse er amning af en fireårig slet ikke det samme som at amme et spædbarn. For den ældste datter er disse øjeblikke blevet sjældne, korte og fredelige. Det kan være en lejlighedsvis amning, nogle gange én gang om dagen, nogle gange ingen i flere dage. Barnet vælger ud fra sine behov på det givne tidspunkt.

For hendes 20 måneder gamle datter ammes derimod stadig hyppigere. Det er især nyttigt til at lindre tandfrembrud, under vækstspurter eller til at give trøst. Shinnai Visser (@mindful_mamma_za) understreger et vigtigt punkt: Med alderen nærer amning følelser mere end kroppen. Det bliver et reguleringsværktøj, en måde at berolige et stadig udviklende nervesystem.

En linkcentreret tilgang

For denne mor er disse længerevarende ammesessioner først og fremmest øjeblikke med kontakt. Hun sammenligner dem med beroligende ritualer, som voksne selv søger i deres dagligdag. Ifølge hende finder hendes ældste datter en følelse af tryghed og stabilitet i dem. Hun observerer også hos sin datter en større evne til at håndtere sine følelser og en voksende selvtillid. Hun forsvarer en idé, der ofte fremføres af nogle specialister: et barns uafhængighed stammer ikke fra påtvungen adskillelse, men fra en tryg tilknytning.

Et personligt valg, der kun vedrører den enkelte.

Kernen i denne debat ligger et afgørende spørgsmål: hvem bestemmer, hvad der er "normalt" eller ej i moderskabet? Amning, uanset om det er kort eller langvarigt, er et dybt personligt valg. Det vedrører moderens krop, hendes følelser, men også barnets velbefindende. Denne type beslutning kan ikke reduceres til eksterne vurderinger eller et enkelt sæt standarder.

At kritisere en mor for, hvordan hun vælger at made eller trøste sit barn, ignorerer mangfoldigheden af oplevelser, kulturer og behov. Nogle kvinder føler sig trygge ved forlænget amning, andre gør det ikke. Nogle stopper tidligt, andre fortsætter. I alle tilfælde fortjener disse beslutninger at blive respekteret.

En fødeafdeling, der lytter til sig selv frem for alt

Shinnai Visser (@mindful_mamma_za) nægter på sin side at sætte en specifik dato for fravænning. Hun foretrækker at lade tingene udfolde sig naturligt, afhængigt af sin datter og sine egne følelser. Stillet over for kritik opfordrer hun primært folk til at genoprette forbindelsen til sig selv: at uddanne sig selv, lytte til deres kroppe og stole på deres intuition.

I sidste ende minder hendes tilgang, sommetider opfattet som "atypisk", os om én essentiel ting: der findes ikke én rigtig måde at være mor på. Enhver kvinde, enhver krop, ethvert barn opbygger sin egen balance. Og i moderskabets intime rum bør respekt, venlighed og valgfrihed altid sejre.