PFAS: Hvordan disse forurenende stoffer kan ændre ansigterne på nyfødte

Disse fire bogstaver signalerer fare. PFAS, de allestedsnærværende forurenende stoffer, der lydløst forurener vores køkkenredskaber, papemballage til fødevarer, kosmetik og endda noget af vores tøj, saboterer vores helbred. Og det videnskabelige samfund har gjort alarmerende nye opdagelser om disse giftige kemiske forbindelser, hvilket yderligere udvisker grænsen mellem science fiction og virkelighed.

PFAS, der er ansvarlig for fødselsdefekter hos spædbørn

Vi støder på dem hver dag uden at være klar over det, når vi smører cremer i ansigtet, steger æg eller endda drikker postevand. Bag dette akronym, som regelmæssigt skaber overskrifter og bekymrer folkesundhedsorganisationer, gemmer sig mere end 4.000 kemiske forbindelser.

PFAS har været brugt siden 1950'erne for deres pålidelighed og holdbarhed og findes overalt, fra non-stick pander og vandtæt tøj til kosmetik og husholdningsprodukter. I modsætning til pesticider, der efterlader en skarp og let genkendelig lugt, er PFAS mere diskrete. Alligevel er de særligt sejlivede, deraf deres øgenavn: "for evigt forurenende stoffer".

PFAS har været genstand for adskillige videnskabelige undersøgelser, men de har endnu ikke afsløret alle deres skadelige virkninger. Forskere har allerede dokumenteret flere af deres sundhedseffekter, herunder lavere fødselsvægt, en øget risiko for nyrekræft, et nedsat immunrespons på vaccination og dyslipidæmi. Og de har gjort nogle nye og alarmerende opdagelser, som ikke lover godt for par , der planlægger at få et barn .

Ifølge et nyligt studie offentliggjort i tidsskriftet Chemical Research in Toxicology kan PFAS forårsage kraniofaciale abnormiteter før fødslen. Disse kan være karakteriseret ved mere udtalt ansigtsasymmetri, en læbespalte, en deformeret næse eller vidt adskilte øjne. Og der er en følelse af déjà vu. Disse fund minder om tilfældet med "babyer født uden arme" og de misdannelser, der opstod i nærheden af behandlede marker.

Hvad disse vedvarende forurenende stoffer forårsager under graviditet

Virkeligheden ligner i stigende grad en dystopi eller et værk af George Orwell. Scenariet med en "mutantbaby" bliver mere og mere en realitet for hver dag, der går, og kaster en skygge af fare over vordende forældres vugger. Som forskere forklarer, kan kvinder udsat for PFAS føde spædbørn med deformerede kæber eller underudviklede øjne , der er mindre eller mindre funktionelle end normalt.

For at nå disse dystre konklusioner fokuserede forskerne på 139 PFAS og opdagede, at PFDA var det mest skadelige for fosterets kraniofaciale udvikling. Hvorfor? Fordi disse forurenende stoffer forstyrrer retinsyre, et molekyle, der sikrer korrekt kranieudvikling i de tidlige stadier af graviditeten. Selv ved meget lave doser kan disse stoffer forårsage synlige ansigtsændringer. Risikoen stiger med omkring 10 %, selv ved minimal eksponering.

"Denne opdagelse giver os mulighed for at gå ud over blot at forbinde ved at give en klar forklaring på, hvordan PFDA kan forstyrre fosterudviklingen. Dette er et afgørende skridt i forståelsen af en stor og kompleks klasse af miljøkemikalier," siger Jed Lampe, hovedpersonen i studiet.

De rigtige skridt at tage for at undgå at give efter for panik og for at beskytte dig selv mod den

Stillet over for disse alarmerende afsløringer er det svært ikke at bukke under for en form for gennemgribende angst. Der er dog ingen grund til at give efter for panik. Selvom PFAS er allestedsnærværende, er der enkle trin, du kan tage for at begrænse din daglige eksponering uden drastisk at ændre din livsstil.

For det første er det i køkkenet bedst at bruge køkkenredskaber af rustfrit stål, støbejern eller keramik i stedet for beskadigede pander med slip-let-belægning. Hvad angår mad, kan det gøre en reel forskel at reducere dit forbrug af ultraforarbejdede produkter og undgå fedtet eller vandtæt fødevareemballage (som nogle pap- eller fastfoodindpakninger).

På badeværelset er det også nødvendigt med lidt sortering. Nogle kosmetiske produkter, især langtidsholdbare foundations eller vandfaste mascaraer, kan indeholde PFAS. At læse etiketter og vælge enklere eller certificerede formler bliver da en sikkerhedsforanstaltning, uden at man falder i fælden med at være besat af "alt rent".

Postevand kan også blive påvirket afhængigt af regionen. Brug af specifikke filtre kan hjælpe med at reducere visse forurenende stoffer, selvom ikke alle løsninger er skabt lige. Ud over individuelle handlinger er ansvaret også kollektivt. Reguleringer, industriel kontrol, brandtransparens: bevidstheden skal være udbredt, hvis vi håber på bæredygtig vis at begrænse virkningen af disse "flerårige forurenende stoffer".

I mellemtiden er ideen ikke at leve i frygt, men i en form for informeret årvågenhed. Fordi det at holde sig informeret, justere sine vaner og forblive klar i hovedet allerede er en måde at genvinde en vis kontrol i et miljø, der ikke altid er sådan.