Hun klæder sin søn i leggings, og onlinereaktionerne siger meget om kønsnormer.

Kønsstereotyper hænger stadig fast i børnetøjet. En mor, der også skriver moderne børnerim, havde en trist oplevelse af dette på sociale medier. Det hele startede med et par enkle leggings, båret af drenge, på hendes søns ben. Og at dømme efter kommentarerne, bør drenge have bukser og sweatere med heroiske konnotationer på, og piger lyserøde kjoler med tilsatte pailletter. Arkaiske normer, som moderen fordømmer.

Leggings: uenighedens klædedragt

Blot den omtalte omtale af leggings udløser forargelse og ophedede stildebatter. Leggings, der ofte beskrives som en "visuel rædsel" eller endda en sykatastrofe, er blandt disse "kontroversielle" items, ligesom labubu-bukser og revne jeans. Leggings, der kritiseres af modeverdenen og beskyldes for "dårlig smag", har et knap så fremragende ry.

Selvom det knap nok tolereres på såkaldte feminine figurer, er det simpelthen forbudt på mænds ben. De eneste, der får en undtagelse fra dette meget tætsiddende modestykke, er erfarne maratonløbere, og selv under dække af sport bliver de ofte udsat for hård kritik. Drenge, hvor ubekymrede de end måtte være, lider også maskulinitetens forfærdelige skæbne, når de nedlader sig til at vælge leggings frem for blå bukser.

Det er i hvert fald den skræmmende konklusion, som en mor er nået til. Den unge kvinde, kendt som @laurelbang, genfortolker berømte sange fra et "forældre"-perspektiv og komponerer meningsfulde vuggeviser. Hendes Instagram-konto ligner en ærlig dagbog, hvor hun deler nyttige råd og rå realiteter. Hun filmer sommetider spontane øjeblikke med sin søn, og en af disse videoer har vakt forargelse online. Årsagen til dette kollektive ramaskrig? Et harmløst par leggings, som om børn skal overholde en dresscode og vælge deres outfits baseret på køn snarere end personlig smag.

Hadefulde kommentarer om et simpelt stykke stof

At se en dreng slentre glad rundt i leggings er ikke et problem, bortset fra dem, der forveksler stereotyper med sandhed og mener, at en dreng skal lege med biler og have sporty sweatere på. At dømme efter kommentarerne, der oversvømmede opslaget som en byge af kritik, hører leggings ingen plads i en drengs garderobe, og moderen er uansvarlig for at introducere sin søn til sådanne "praksisser".

Dette strækbare, hudlignende beklædningsgenstand er velegnet til børns aktive eventyr og konstante akrobatik. En håndfuld internetbrugere, blindet af normer og påvirket af forældede stereotyper, råbte dog op og så "feminine" skilte, hvorimod de mere tolerante blot så et "terrængående" beklædningsgenstand, der fremmer fleksibilitet.

"At give sin søn leggings på er et tegn på psykisk sygdom," hævder en kvinde. "Sikke et mareridt," indskyder en anden. "Den knægt bliver en bøsse." Disse hadefulde personer er de samme, der længes efter de gamle dage, hvor piger legede stille og roligt med Barbiedukker og lærte om moderskab med deres dukker, mens drenge skændtes om en bold og blidt lærte om lederskab.

Moderen, et ubevidst offer for åbenlys snæversynethed, påpeger, at 95% af kommentarerne er skrevet af mænd. Som om et par simple leggings i størrelse 10 ville betyde enden for deres art og true deres maskulinitet. Som om tøj dikterede adfærd. Men, som moderen minder os om , "har tøj ingen moral." Og det er ikke hendes eneste lektie i tolerance.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Mathilde (@laurelbang)

Denne mors geniale reaktion på had

Tøj og legetøj er ikke i sagens natur kønsbestemte. En dreng kan have en lyserød poloshirt på, og en pige en blå sweatshirt, ligesom den ene kan nyde at lave mad med sit legetøjskøkken, mens den anden nyder at cykle på mountainbike. Derfor er leggings ikke mere "feminine" end maskuline. Ideen om, at leggings på en eller anden måde er emasculerende, er en social konstruktion, et produkt af ideologisk betingning.

Samfundet har overbevist os om, at alt beklædningsgenstand skal passe ind i en kategori, og ikke kun den i vores skab. Og det gælder stadig i dag. Ifølge en storstilet undersøgelse af 20.000 skjorter og shorts fra store mærker er stereotyper tydeligt præget på børns bryster. Trods fælles interesser forbindes piger med ord som "elske", "smile" og "drøm", mens drenge har mere dristige adjektiver som "udforske", "hurtig" eller "hold".

Og denne leggingshændelse er blot endnu en illustration af dette underliggende problem. Moderen reagerede ikke voldsomt på disse angreb, men forblev bestemt, men gjorde det på en pædagogisk måde. Hun mindede alle om, at "Man beskytter ikke børn ved at lære dem at følge absurde regler." Hun opdrager sit barn til at være venlig, mens andre forbliver fanger af deres forældede overbevisninger.

Disse leggings er sekundære i forhold til den glæde, et barn udtrykker, og deres latterudbrud. De er blot en baggrund. Alligevel ser nogle dem stadig som et rødt flag, som om et outfit, der bæres i parken, kunne bestemme hele et barns fremtid.