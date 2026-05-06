Denne tvillingmor tester deres "forbindelse", og videoen går viralt.

Fabienne Ba.
En mor, to drenge adskilt af en dør, og en række spørgsmål stillet mundtligt. Tvillingernes svar chokerede internetbrugerne – og genoplivede et spørgsmål, som videnskaben fortsætter med at udforske: Er tvillinger virkelig forbundet?

Testen: de samme spørgsmål, uden at se eller høre hinanden.

Præmissen for videoen, der er lagt ud på Instagram-kontoen @paschal_twins17, er afvæbnende enkel. Moderen stiller hver af sine tvillingsønner præcis de samme spørgsmål, uden at de kan se eller høre hinanden. Svarene – identiske eller næsten identiske – udløste straks en bølge af forbløffede reaktioner i kommentarerne. "Hvordan er det muligt?" , "Det er magi! ", "Tvillinger skræmmer mig på en god måde" – den slags reaktioner, der forvandler en familievideo til et viralt fænomen på bare et par timer.

Findes "tvillingetelepati" virkelig?

Det er spørgsmålet, alle stiller, når de står over for denne type video. Det videnskabelige svar er nuanceret. Der er intet bevis for ekstrasensorisk kommunikation mellem tvillinger. Imidlertid forklarer adskillige veldokumenterede mekanismer disse slående sammentræf.

Monozygote tvillinger – dem, der udviklede sig fra det samme æg – deler 100% af deres DNA, hvilket betyder, at de har de samme kognitive prædispositioner, de samme tankeprocesser og ofte de samme associationer af ideer, når de står over for det samme spørgsmål. Læg dertil år med at leve sammen, delte oplevelser og et fælles sprog – og de identiske svar bliver mindre mystiske, selvom de forbliver fascinerende.

Hvad studier siger om tvillinger

Tvillingeforskning er et af de mest kraftfulde værktøjer inden for psykologi og genetik. Studier af tvillinger, der er opfostret separat – især udført af Minnesota Twin Family Study siden 1979 – har vist, hvordan genetik påvirker smag, adfærd, følelsesmæssige reaktioner og endda livsvalg, uafhængigt af miljøet.

Tvillinger, der blev adskilt ved fødslen og genforenet i voksenalderen, oplevede sommetider, at de havde valgt det samme fornavn til deres børn, det samme erhverv, den samme frisure. Ingen telepati involveret, men snarere en fælles mental arkitektur, der frembringer forbløffende effekter.

Moderens rolle i viralitet

Det, der gør videoen så charmerende, er ikke kun testresultatet – det er måden, moren udfører den på. Hendes ægte entusiasme, hendes reaktion på hvert identisk svar og hendes åbenlyse stolthed over denne forbindelse forvandler en simpel øvelse til et ømt øjeblik, der deles med millioner af fremmede. Videoer af forældre, der dokumenterer deres tvillingeres ekstraordinære hverdag, er blandt det mest engagerende indhold på Instagram og TikTok – og denne er ingen undtagelse.

En trend der aldrig går af mode

"Tvillingetelepati-udfordringen" er en af de mest vedvarende trends på sociale medier. I adskillige år har tusindvis af tvillingefamilier lagt deres egne versioner af testen op – de har valgt det samme objekt, tegnet det samme og besvaret de samme spørgsmål. Formatet fungerer, fordi det udnytter noget universelt: ønsket om at tro på, at der findes bånd, der overskrider ord. Og selvom videnskaben foretrækker at tale om fælles genetik frem for mystik, forbliver følelsen af undren meget reel.

Mundtlig eksamen, identiske svar, millioner af visninger – disse tvillingedrenge gav ubevidst en rørende og fascinerende lektion om, hvad det vil sige at dele ikke kun DNA, men en måde at se verden på. Videnskab taler ikke om magi, men nogle gange føles det bestemt sådan.

Jeg er Fabienne og skriver for hjemmesiden The Body Optimist. Jeg brænder for kvinders styrke i verden og deres evne til at ændre den. Jeg mener, at kvinder har en unik og vigtig stemme at tilbyde, og jeg føler mig motiveret til at gøre min del for at fremme ligestilling. Jeg gør mit bedste for at støtte initiativer, der opfordrer kvinder til at stå op og blive hørt.
