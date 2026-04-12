Hvorfor er nogle børn sværere i selskab med deres mor end med andre?

Alle roser dit barns ro og lydighed, uvidende om at denne lille engel i din nærvær forvandler sig til en hensynsløs skabning. Under glorien gemmer sig et formidabelt par horn. Dit barn gør dit liv svært og har ingen lighed med den begejstrede beskrivelse, dine kære giver. Men hvorfor sådan en ubarmhjertig kritik? Forskere tilbyder beroligelse: du er ikke problemet.

Er børn 800 gange mere uregerlige i deres mors nærvær?

Når dit barn kommer hjem fra en legeaftale hos en ven, er de andre forældre hurtige til at rose deres hjælpsomme og høflige opførsel. Til din overraskelse finder du ud af, at dit barn, det samme som får raserianfald hvert kvarter og ignorerer dine kommandoer, faktisk er i stand til at forblive velopdragen og eksemplarisk en hel eftermiddag.

Hjemme hos andre mennesker ændrer han sig fuldstændigt og forvandler sig fra en lille, fræk slyngel til en uangribelig helgen. Han tilbyder at rydde af bordet, hvorimod han hjemme hos dig sukker, hver gang du spørger. Han tager forsigtigt sine sko af i entreen, de samme som han slæber rundt i huset, efter du er færdig med at gøre rent. Endnu mere uretfærdigt spiser han med glæde tallerkener med grønne bønner, som han derefter skubber væk med en grimasse i dit køkken. Sikke et fjols!

Når du henter dit barn fra bedsteforældrenes hus og ser dem sidde roligt i en stol og læse en tegneserie, tror du næsten, du hallucinerer. Du skal gnide dine øjne to gange. Men deres gode manerer forsvinder, så snart de ser dig. Med dig er dit barn det stik modsatte af, hvordan de fremstår i offentligheden: larmende, temperamentsfulde, respektløse, provokerende ... Og det er ikke bare din fantasi. Ifølge en satirisk undersøgelse foretaget af en selvudråbt Dr. KP. Leibowitz fra psykologiafdelingen ved University of Washington er børn 800 gange mere ophidsede i nærvær af deres mor end når de er sammen med deres far eller andre mennesker.

Den uimodståelige trang til at tiltrække moderens opmærksomhed

Dette tal, som stammer fra humorhjemmesiden Mom News Daily , er måske mere anekdotisk end videnskabeligt, men det afspejler en virkelighed, som kun mødre oplever. Desuden udfordrer det den vedvarende myte om den "dårlige mor", som får dig til at tro, at du ikke er god til moderskab. For at nå frem til denne konklusion granskede den formodede forsker angiveligt børns adfærd i 500 forskellige familier. Han overvejede angiveligt flere analytiske elementer: klynken, gråden, skrigen, forsøg på at slå, overdrevne krav, at kaste med legetøj og endda glemme, hvordan man går eller taler. Selvom denne "falske undersøgelse" kan fremkalde et mildt smil, giver den genlyd hos mange mødre.

Det er et tilbagevendende scenarie, når mor kommer ind i barnets synsfelt eller hører hendes stemme. Barnet, der sad helt stille og roligt i sædet, stamper pludselig med fødderne, klynker, gør modstand mod at tage skoletasken på og får et raserianfald uden nogen åbenlys grund. Du kan være sikker på, at du ikke sender dårlige vibrationer. Genforeningen er en lettelse for dem.

Og den engelske psykiater og psykoanalytiker John Bowlby opfandt et udtryk for dette fænomen: tilknytningsteori. Børn kan have det mere vanskeligt med deres forældre ... fordi de føler sig tryggest sammen med dem. Når tilknytningen er stærk, ved barnet, selv ubevidst, at dets forældre vil forblive der, selvom de græder, protesterer eller får et raserianfald. For eksempel kan et barn opføre sig perfekt hele dagen i skolen og derefter eksplodere, når de kommer hjem: de har formået at klare sig andre steder, og det er med deres tilknytningsfigur, at de endelig slipper spændingen. I sidste ende er det et udtryk for kærlighed, mere end en straf eller personlig hævn.

En undersøgelse, der er mere humoristisk end sandfærdig, men beroligende.

"Du gør det forkert." "Din stress er for smitsom; det vil helt sikkert påvirke din lille guldklump . " "Du er for streng," eller omvendt , "du er ikke bestemt nok." Mødre hører disse moraliserende sætninger regelmæssigt, og de ender med at internalisere dem. De kører uendeligt rundt i deres hoveder som omkvædet fra et sommerhit. Som følge heraf tvivler de på deres evner, sætter spørgsmålstegn ved sig selv og misunder de mødre, der tilsyneladende har det hele, uvidende om, at de inderst inde kæmper lige så meget. Ifølge en undersøgelse af 2.000 amerikanske kvinder spørger mødre sig selv 156 gange om dagen, om de virkelig er skabt til denne rolle . Udtrykket "dårlig mor" sniger sig konstant ind i deres selvrefleksion.

Derfor er det vigtigt at have en mindre kompliceret tilgang til visse situationer. Hvis dit barn ofte går efter dig, men aldrig skaber problemer hos babysitteren , er det ikke fordi, de har dig i sigte, men simpelthen fordi de bare slipper dampen af. Det er lidt ligesom, når du føler dig meget følsom og gør din partner til syndebuk.

I sidste ende, hvis dit barn holder sit værste temperament over for dig, kan det paradoksalt nok skyldes, at de ser dig som deres sikreste tilflugtssted. Et sted, der kan være udmattende til tider, men også dybt værdifuldt.