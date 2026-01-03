Kritiseret for sin forældrestil, hendes reaktion går viralt

Monica Van Houten bor i Merced og opdrager sin 5-årige datter, Lu, som blev diagnosticeret med "niveau 2 autisme" i 2024. Hun er oprindeligt indholdsskaber med speciale i mode og livsstil, men havde aldrig forestillet sig, at det at poste videoer af sin datters dagligdag ville blive en så politisk og dybt menneskelig handling. Det hele begyndte, da hun besluttede at vise de tøj, Lu har på under sine ABA-terapisessioner (Applied Behavior Analysis).

Når mode møder terapi

Lus skema er intenst: seks timers terapi om dagen, fem dage om ugen. Disse sessioner fokuserer på kommunikation, forståelse af simple instruktioner og håndtering af visse komplekse adfærdsmønstre. For Monica er målet ikke at skjule vanskeligheden, men at blødgøre den. Hun begynder derefter at dele månedlige opsummeringer af datterens outfits: farverigt, behageligt og muntert tøj, designet som glædesudbrud i krævende dage.

Lilla sweatere parret med auberginefarvede hæklede huer, bevidst overdimensionerede silhuetter inspireret af Adam Sandler og klare referencer til Matilda eller Junie B. Jones' verden: hvert outfit er en hyldest til den frie krop, bevægelse og det personlige udtryk. Med "Style Monday"-serien inviteres abonnenter endda til at stemme på ugens looks og forvandle deres terapeutiske rutine til en sjov og kollektiv oplevelse.

Synlighed der forstyrrer… så forener

Kommentarerne strømmede meget hurtigt ind. Nogle internetbrugere bedømte, satte spørgsmålstegn ved og kritiserede Monicas opdragelse og mente, at hun "overdrev" eller "afslørede" sin datter. Stillet over for disse reaktioner indrømmede den unge mor, at hun længe havde tøvet med at offentliggøre Lus diagnose af respekt for sin mands privatliv, der selv er autistisk. De vedvarende blikke og misforståelser, hun mødte offentligt, overbeviste hende om, at hun var nødt til at tale ud.

Ifølge hende har mange mennesker kun et teoretisk eller stereotypisk syn på autisme. At vise en glad, lærende, til tider træt, men altid værdig lille pige bliver så en måde at genoplive en mere nuanceret sandhed. Et opslag offentliggjort den 14. juli har over 4 millioner visninger og forvandlede familieberetningen til et virkelig positivt udstillingsvindue for hverdagslivet med autisme.

Lu, udstråler selvtillid

På skærmen fremstår Lu som et livligt barn, der er godt tilpas i sin egen krop og glad for at deltage. Hun poserer, griner og råber sit berømte "Cheese!" til kameraet. Monica beskriver hende som en kæmpe selvtillidskugle, et barn, der blomstrer i sit eget tempo. Hun forklarer også, at Lu ikke lægger særlig vægt på tøjet i sig selv, men værdsætter den opmærksomhed, leg og bekræftelse, disse øjeblikke giver hende. Udseendet bliver derefter ét værktøj blandt mange til at styrke selvværdet og minde os om, at ethvert barn fortjener at blive set som et helt menneske, ikke som en diagnose.

En effekt langt ud over skærmene

Videoerne fremkalder kærlige sammenligninger med tegneseriefigurer, men frem for alt en strøm af støttende beskeder. Mange takker familien for at normalisere autisme og fremvise kærlig, kreativ og uhæmmet forældrerolle. Stillet over for de få negative kommentarer vælger Monica og hendes mand at fokusere på det, der betyder mest: deres datters velbefindende.

Dette digitale eventyr beviser, at glædesfyldt, respektfuld og selvsikker synlighed kan ændre opfattelser. Ved at humanisere autisme og afmystificere ABA-terapi minder Monica Van Houten os om, at forskellighed ikke er et problem, man skal skjule, men en realitet, man skal forstå og fejre.