Search here...

12 sekunder til at lægge en baby i søvn? Denne video skaber røre

Forældreskab
Tatiana Richard
Kristina Paukshtite/Pexels

At lægge en baby til at sove på bare 12 sekunder: Ideen virker næsten for god til at være sand. Alligevel gik en video filmet i professionelle omgivelser for nylig viralt på sociale medier. Den viser en sygeplejerske, der beroliger et spædbarn med en række præcise bevægelser. På bare få øjeblikke slapper ansigtet af, skuldrene løsnes, og roen sænker sig.

Korte, men stærkt kodificerede gestus

I videoen handler alt om præcision og blidhed. Sygeplejersken placerer babyen med ansigtet mod sig i en beroligende stilling. Hendes hænder kærtegner derefter blidt spædbarnets varme, buttede kinder. Bevægelserne er regelmæssige og rytmiske. Derefter bevæger hendes fingre sig op mod panden og tindingerne, følsomme områder hvor berøring kan fremme afslapning. Banken er både delikat og fast. Den lille krop, indtil da anspændt, synes at genvinde en følelse af tryghed, og søvnen tager over.

En tidevandsbølge på TikTok og Instagram

Videoen, der oprindeligt blev delt på forældrekonti, oversteg hurtigt millioner af visninger. Entusiastiske kommentarer strømmede ind: lettede forældre, taknemmelige nybagte mødre og fædre overraskede over dens tilsyneladende effektivitet. Nogle rapporterede, at de havde testet metoden med succes, mens andre talte om "øjeblikkelig beroligelse" efter timevis af gråd. Delinger fra forældreinfluencers forstærkede fænomenet og forvandlede dette tip til et vigtigt emne for diskussioner sent om aftenen blandt trætte forældre.

Inspiration hentet fra den medicinske verden

Bag denne summen ligger et veletableret videnskabeligt grundlag. Teknikken er inspireret af den amerikanske børnelæges metode, Dr. Robert Hamilton, som blev populariseret for flere år siden under navnet "The Hold". Oprindeligt involverede denne tilgang at holde babyen i en støttende stilling, forsigtigt krydse armene og anvende et let tryk på bestemte områder af ansigtet. Målet: at genskabe en følelse af kropslig kontinuitet, der ligner den, man oplever i livmoderen. Sygeplejersken tilpasser her dette princip til meget små børn, især mellem nul og tre måneder, en alder, hvor behovet for inddæmning og kropslige signaler er særligt stærkt.

Mellem entusiasme og forsigtighed

Denne metode, der præsenteres som "hurtig og effektiv", har ikke desto mindre fremkaldt blandede reaktioner. Nogle forældre rapporterer om fiasko, endda forstærket gråd, og nogle internetbrugere går endnu videre og hævder, at videoen er falsk, fordi den er genereret af AI.

Sundhedspersonale maner dog til forsigtighed: Denne tilgang kan hjælpe trætte eller let overstimulerede babyer, men den er ikke egnet til alle situationer. Et sultent spædbarn, et der lider af kolik eller oplever fysisk ubehag, vil ikke blive beroliget af simple gestus, uanset hvor velmenende de er. Eksperter understreger også, at denne metode ikke bør blive det eneste ritual for at undgå afhængighed af et enkelt søvnmiddel.

Kort sagt har denne video den fordel, at den fremhæver en tilgang, der sandsynligvis er respektfuld over for babyens krop. Det er ét forslag blandt mange til at navigere i de til tider endeløse nætter, hvor man altid husker, at hvert barn er unikt.

Tatiana Richard
Tatiana Richard
Som forfatter udforsker jeg skønhed, mode og psykologi med følsomhed og nysgerrighed. Jeg nyder at forstå de følelser, vi oplever, og at give en stemme til dem, der hjælper os med bedre at forstå os selv. I mine artikler stræber jeg efter at bygge bro mellem videnskabelig viden og vores hverdagserfaringer.
Article précédent
Kritiseret for sin forældrestil, hendes reaktion går viralt

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Kritiseret for sin forældrestil, hendes reaktion går viralt

Monica Van Houten bor i Merced og opdrager sin 5-årige datter, Lu, som blev diagnosticeret med "niveau 2...

Denne bedårende gestus, som denne mor fandt på med sin datter, er bestemt værd at kopiere.

Nogle gange kræver det kun en lille ting at forvandle et almindeligt øjeblik til et dyrebart minde. På...

Denne mor får en uventet julegave, og hendes reaktion chokerer internetbrugere

Juletiden er ofte synonym med genforeninger og stærke følelser. En video, der for nylig gik viralt, illustrerer dette...

Ifølge en erfaren lærer er elever med disse fornavne de mest urolige.

Studerende, der rokker frem og tilbage på deres stole, forstyrrer undervisningen ved at snakke og modtager irettesættelser i...

Er "ældste datter-syndrom" bekræftet af videnskaben? Denne undersøgelse genopliver debatten

Altid den første til at give en hånd med, berolige eller tage styringen? Hvis du er den ældste...

Op til 300 babyer? De forvirrende forretninger for velhavende kinesere i Amerika

Ultravelhavende kinesere, fascineret af Elon Musks pronatalistiske teorier, outsourcer deres dynastiske ambitioner til Californien. Ved at gøre omfattende...

© 2025 The Body Optimist