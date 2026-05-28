"Jeg genkender ikke længere min søn": hvordan maskulinisme forstyrrer båndet mellem nogle mødre og deres sønner?

Det starter ofte med subtile tegn. En kort bemærkning ved middagen, en video delt uden forklaring, en hånlig latter ved nævnelsen af ordet "feminisme". Lidt efter lidt siger nogle mødre, at de ser deres søns holdning ændre sig, til det punkt, hvor de ikke længere genkender det bånd, de troede var stærkt og tydeligt.

Usynlige revner i hverdagen

Disse spændinger opstår ikke som følge af en enkeltstående begivenhed, men som følge af en ophobning af faktorer. Sproget bliver hårdere, meningerne forhærdes, og kvinder beskrives undertiden som "modstandere" eller "mistænksomme figurer". I dette klima bliver moderen ubevidst det primære mål for diskurs, der nedvurderer kvinder generelt, selv når den ikke er direkte rettet mod hende.

En ideologi, der nu tages alvorligt

Den 21. januar 2026 offentliggjorde Det Høje Råd for Ligestilling mellem Gender en rapport, der omhandler en "maskulinistisk trussel". Den beskriver et struktureret ideologisk system baseret på mandlig overherredømme og fjendtlighed over for kvinder. Tallene illustrerer fænomenets omfang: 17 % af franskmændene tilslutter sig fjendtlig sexisme, med en betydelig forskel mellem mænd (23 %) og kvinder (12 %). Rapporten fremhæver også, at 84 % af ofrene for cybersexisme er kvinder, hvilket bekræfter omfanget af online vold.

En voksende generationskløft

Blandt 15- til 24-årige er forskellene i opfattelse særligt udtalte. 75 % af unge kvinder mener, at det at være kvinde er en ulempe i samfundet, sammenlignet med 42 % af unge mænd. Desuden anser 39 % af mændene stadig feminisme som en trussel mod deres position. Denne kløft giver næring til et konkurrencepræget syn på kønsrelationer: ligestilling opfattes som et nulsumsspil, hvor fremme af kvinders rettigheder ses som et tab for mænd. I denne sammenhæng er familiespændinger blot en afspejling af en bredere kløft.

Når sociale medier former opfattelser

En del af denne radikalisering finder sted online. Platforme som TikTok, X (tidligere Twitter) og YouTube fungerer ofte som indgangsporte til indhold fokuseret på dating, succes eller selvtillid, som gradvist glider hen imod fjendtlig retorik. Faren ligger ikke kun i selve indholdet, men også i dets anbefalingssystem, som fanger brugerne i homogene bobler. En britisk kvalitativ undersøgelse foretaget af Ofcom beskriver en fragmenteret "manosfære", hvor social isolation forstærker de mest radikale ideer.

At forstå uden at trivialisere

Ikke al angst i ungdomsårene fører til maskulinisme, men når personlig frustration forvandles til afvisning af kvinder, sker der et skift. Kvinder bliver symbolske mål, og kvindestemmer miskrediteres.

Stillet over for denne situation kan fristelsen til at opløse familien virke åbenlys. Nogle specialister anbefaler dog at opretholde dialogen uden at validere fjendtlige udtalelser, spørge om kilder og sætte klare grænser for, hvad der udgør respekt. Endelig understreger institutionerne, at løsningen ikke udelukkende kan afhænge af familier. Uddannelse om relationer og bedre regulering af online platforme præsenteres som vigtige værktøjer.

I sidste ende rækker problemstillingen langt ud over mor-søn-forholdet: det handler om, hvordan et samfund kan bevare dialogen uden at tillade et verdensbillede at sætte sig fast, både privat og online, hvor kvinder bliver modstandere.