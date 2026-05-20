I Sydkorea er disse efterfødselscentre lige så fascinerende, som de er splittende.

Mens nybagte mødre i de fleste lande verden over vender hjem umiddelbart efter fødslen, finder de i Sydkorea tilflugt i etablissementer, der er en hybrid af luksushotel og wellnesscenter. Massage, skræddersyede måltider, psykologisk støtte, kropsbehandlinger ... i disse fredfyldte oaser modtager kvinderne kongelig behandling. Et velkomment initiativ, men paradoksalt i et land, hvor fødselsraten falder hvert år.

Hvile efter fødslen, en tusind år gammel tradition

I Frankrig og andre vestlige lande har kvinder knap nok tid til at komme sig efter en fødsel, før de skal hjem og genoptage et hektisk tempo. Blot få timer efter at have født deres lille, rynkede væsen, er de tilbage hjemme uden et øjeblik for sig selv. I Sydkorea er hvile ikke en fjern utopi; det er normen. I dette land, der underviser i demografi så tidligt som i fjerde klasse i håb om at inspirere fremtidige generationer til at få babyer, tager postpartum-genoptræning næsten form af et wellness-retreat. Mødre finder en ro, som andre aldrig oplever i hybride rum, en verden væk fra hospitalernes kulde.

De pakker deres bagage og barnevogne ud i luksusværelser udstyret med ammepuder, vugger, bleer, kuvøser og brystpumper. I hjertet af disse opgraderede klinikker, der skaber illusionen af ferie, har mødrene intet andet at lave end at sove, spise og genoplade. Her er alt designet til at regenerere mødrenes kroppe og belønne dem i overensstemmelse hermed med hjemmelavet bouillon, målrettet massage og dedikeret personale, der altid er klar til at give lindring. Disse efterfødselscentre, bedre kendt som "sanhujoriwon", opstod ikke ud fra en viral trend eller en forbigående dille. De er en del af en langvarig tradition, omend med en lidt mere "marketingorienteret" tilgang.

Ifølge traditionel kinesisk medicin er graviditet og fødsel "energidrænende" og påvirker i høj grad en kvindes livsenergi. Det samme princip, kendt som "zuò yuèzi", antyder også, at moderen mister sin indre varme. Derfor ordineres varm, fed mad, spabehandlinger og genoprettende søvn i bløde lagner.

Femstjernede postnatale genoptræningsfaciliteter

I Sydkorea, et land med en af de laveste fødselsrater i verden, men som oplevede en uventet stigning i fødsler i 2025, oplever mødre de tidlige dage af moderskabet under idylliske forhold. Mens Frankrig gradvist lukker sine fødeafdelinger, åbner landet med ti-trins hudpleje flere og flere fødselscentre . Steder hvor træthed og mental belastning er fremmede begreber.

Mødre opholder sig typisk på disse private faciliteter i en til tre uger. De er ikke ordineret af en læge; anmodningen kommer fra mødrene selv og er for deres egen regning. Ifølge Statistik Korea besøger 80% af nybagte mødre hvert år disse fødecentre. I denne karantæneperiode er de alene med deres barn. Med en vuggestue bemandet med sygeplejersker døgnet rundt, eksklusive værelser udstyret med stilfulde medicinske senge, et ammerum, afslapningsområder og måltider designet til at opfylde mødrenes ernæringsmæssige behov, kan mødre strukturere deres dag, som de finder det passende.

Udover at følge en beroligende rutine har mødre også det sjældne privilegium at skabe et mere intimt bånd med deres baby , fri for omverdenen. Disse rum giver indtryk af at være i en boble, en kokon. Og når babyen begynder at græde midt om natten, tager sygeplejerskerne over. På denne måde bliver de blidt fortrolige med denne rolle og genoplader batterierne, væk fra familieforpligtelser.

Livet inden for væggene på disse fødselscentre

På sociale medier dokumenterer mange kvinder deres ophold på disse fødselscentre, som virker revolutionerende andre steder, men blot er den logiske fortsættelse af de ni lange måneders graviditet i Korea. De ses i blomstrede natkjoler, nippe til urtete, spise fristende måltider, få hovedbundsmassage eller få påført gelmasker i ansigtet. "Alle mødre fortjener denne form for pleje," siger @mrs.helenchoe , som er overrasket over, at sådanne tjenester ikke er tilgængelige i USA.

Nogle bor i minimalistiske værelser, mens de mere velhavende vugger deres nyfødte i private suiter på størrelse med lejligheder. Mulighederne varierer også fra facilitet til facilitet. De heldigste kvinder nyder fotosessioner af deres nyfødte, kunst- og hobbyaktiviteter og topmoderne wellnessudstyr. "Far kan også blive på stedet," tilføjer @pearljjchoi, som har oplevet denne førsteklasses fødeafdeling.

En luksus, som ikke er tilgængelig for alle mødre

Disse fødselscentre er som et fristed for mødre, der er udmattede efter fødslen. De udfylder på egen hånd et alvorligt hul i fødselsplejen. Hvilket er ret beundringsværdigt, når man tænker på, at 7 ud af 10 kvinder føler sig desperat alene efter fødslen. Men for mange kvinder er det en drøm, der aldrig vil gå i opfyldelse, en ren fantasi. For nej, social sikring dækker ikke disse "alt inklusive" ophold.

Afhængigt af faciliteten kan prisen variere betydeligt. En indholdsskaber indrømmede at have betalt $4.784 for 10 dage. I flere videoer fremhæver klienter også den meget kommercielle karakter af disse faciliteter, hvilket yderligere forværrer ulighederne. Det er her, kontrasten bliver mest slående. På den ene side en meget struktureret, næsten industrialiseret, postpartumoplevelse. På den anden side et samfund, hvor postpartumpleje forbliver stort set privat, familiær og ulige. Nogle kvinder kan nyde uger med assisteret hvile, mens andre befinder sig alene og klarer søvnløse nætter, fysisk restitution og de første uger med amning uden nogen reel støtte.

Selvom fødselscentre udfylder et hul i den opmærksomhed, der lægges på mødres kroppe, minder de os også om, at velvære har en pris, og udnytter mødres sundhed.