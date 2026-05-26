At tage på ferie uden børn: 6 gode grunde til at turde (og uden at have dårlig samvittighed)

Mange forældre drømmer i hemmelighed om det: en ferie uden skænderier på bagsædet eller raserianfald i det varme sand. En fredelig ferie, hvor de kan slappe af hele dagen på en liggestol, nippe til cocktails med udsigt over havet og tage på vandreture uden at skulle stoppe hvert andet minut. Bortset fra at de, der efterlader deres børn hos bedsteforældrene for at tilbringe deres sommerferie som par, ofte bliver stemplet som "uegnede forældre" eller "egoistiske". Alligevel er det ikke forbudt at tage på ferie uden børn.

At finde sig selv som voksen, ikke kun som forælder

Der er ønsker, vi ikke altid tør give udtryk for højt, som at ønske en fredelig ferie eller at nyde sommersolen et andet sted end overfyldte vandlande. Forældreskabet fylder så meget, at vi nogle gange kan glemme, hvem vi er uden for den rolle. At tage væk uden børnene giver os mulighed for at genoprette forbindelsen til os selv: vores smag, vores spontane ønsker, vores rytmer. At sove uden alarm, at beslutte vores rejseplan i sidste øjeblik eller slet ikke at beslutte noget ... det er også en del af at være voksen.

Nedbremsning uden permanent logistik

Familieferier er ofte vidunderlige, men sjældent virkelig afslappende. Menuer skal planlægges på forhånd, idet der tages hensyn til vores små madkritikeres behov, og alle de børnevenlige aktiviteter i nærheden skal nævnes. Men frem for alt skal vi tænke på vores børns behov. Mellem måltider, pakning af tasker, overholdelse af en tidsplan og håndtering af uventede begivenheder er vores hjerner konstant i planlægningstilstand. Selv når vi tror, at vi endelig kan slå os ned med en bog på liggestolen, forstyrrer børnene hurtigt vores fred og ro. Dette skyldes, at de kræver en stor følelsesmæssig opmærksomhed. Uden børn falder den mentale belastning betydeligt, og hvilen bliver dybere og mere ægte.

At nære parret (eller nære forhold) på en anden måde

Når man får et barn, går et par ofte i "koordineringstilstand". At rejse væk sammen kan give jer mulighed for at genoprette forbindelsen på en anden måde: at tale uden afbrydelser, grine mere frit og dele nye oplevelser. Det handler ikke om at "trække sig tilbage fra familien", men snarere om at styrke det bånd, der opretholder den. Ideen er ikke at "gå tilbage til, hvordan tingene var før", men snarere at lære at se partneren ud over faderfiguren og genoprette forbindelsen uden for familieforpligtelser.

At virkelig hvile (fysisk og mentalt)

Ja, ferier er også til for at genoplade. Bortset fra at med små børn i nærheden forbliver hvile en fjern drøm. Det er som et fatamorgana i ørkenen: en flygtig illusion. Man er konstant på vagt fra morgen til aften. Det er svært at finde fred og ro, når et barn nyder at putte muslingeskaller i munden. Nogle gange må man indrømme, at fuldstændig hvile er mere opnåelig uden øjeblikkelige forpligtelser. At sove længe, gå lange ture, improvisation… krop og sind restituerer anderledes, når de ikke konstant bliver stimuleret.

Bedre at komme tilbage (og nogle gange endda mere tilgængelig)

At tage på ferie uden børn kan fremkalde intens skyldfølelse. Det føles som at forlade sine børn eller ofre dyrebar familietid. Men at tage en pause skaber ikke et tomrum; tværtimod kan det give dig mulighed for at vende tilbage mere tålmodig, mere afslappet og mere til stede. Hvile er ikke en luksus i modsætning til forældreskab; det er ofte en måde at bedre navigere i det bagefter.

For at vise at det er normalt at have behov

At give sig selv tid til sig selv er også en måde at give noget videre på: retten til at eksistere uden for konstant præstation. Børn mister intet ved at se deres forældre passe på sig selv. Tværtimod kan det lære dem, at alle har brug for plads til at trække vejret. Selvfølgelig er det bedst at være taktfuld og forklare, at det ikke er noget "personligt". Det er ikke en måde at straffe dem på eller få dem til at betale for deres fejl; det er mere en måde at styrke familien på. Vi giver dem eksemplet med voksne, der foretrækker at prioritere deres eget velbefindende i stedet for at gøre børn til syndebukke.

At rejse væk uden børn forringer ikke forældrekærligheden. Det siger heller ikke noget om en forælders kvaliteter. Det siger blot dette: at være forælder sletter ikke, hvem du er. Og hvad nu hvis vi, i stedet for at føle os skyldige, betragtede disse helligdage som en mulig balance snarere end en skamfuld undtagelse?