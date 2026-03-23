Mens hun var gravid, tog hun billeder af forandringerne i sin mave over 8 måneder.

Anaëlle G.
@macariamanda / Instagram

Den gravide Amanda Macari (@macariamanda) udødeliggjorde 8 måneder af sin voksende mave i sort-hvid – en rørende serie set af tusindvis af mennesker på Instagram.

En intim og poetisk fotoserie

Den brasilianske influencer Amanda Macari (@macariamanda) delte en serie på 16 sort-hvide portrætter, der dokumenterede hendes graviditet måned for måned. De to rækker skifter mellem profil og forfra: i begyndelsen en let rundet mave i skinny jeans; efterhånden som månederne skrider frem, vokser den generøst indtil den ottende måned, stadig fremhævet af en simpel bh og jeans. Disse minimalistiske billeder indfanger blødheden i hendes kurver, hendes beskyttende hænder og en håndgribelig sindsro.

Et dybsindigt spirituelt budskab

Billedteksten, på portugisisk, giver genlyd som en bøn: "9 måneder er dit yndlingshjem 🤰💗." Den citerer derefter Salme 139:13-16: "Du skabte mit indre og strikkede mig sammen i min mors livmoder. […] Dine øjne så mit ufødte barn; alle mine dage var skrevet i din bog." En bibelsk tekst, der hylder det prænatale liv som en guddommelig skabelse, fuld af undren og forudbestemmelse.

En rørende fejring af moderskabet

Dette Instagram-opslag er rørende i sin enkelhed og trofasthed: ingen filtre eller overflod, kun den intime forvandling af kroppen til et "hjem" for babyen. Kommentarer strømmer ind fra berørte, vordende mødre, der deler deres egne historier. Med hashtags som #gravidasnotiktok forbinder det sig med et brasiliansk samfund, hvor graviditet opleves som et dagligt mirakel.

Amanda Macaris fotografier transcenderer den simple før/efter-sammenligning og bliver til en poetisk og spirituel meditation over livets skabelse. Et rørende vidnesbyrd, der fremkalder den hellige skønhed i de ni måneder af graviditeten.

Jeg brænder for mode og er altid på udkig efter trends, der afspejler vores tid. Jeg elsker at observere, hvordan folk klæder sig, hvorfor de gør det, og hvad mode afslører om os. Ud over catwalks og silhuetter er det historierne, der virkelig fascinerer mig.
Denne "body positive"-stjerne deler et intimt øjeblik fra sit liv som mor

