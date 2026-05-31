Denne kvindes projekt for efterladte forældre berører tusindvis af mennesker.

At miste et barn er en livsændrende oplevelse. I USA har Rosann Cassiopi valgt at dedikere sin tid og ekspertise til at hjælpe familier, der står over for denne sorg. Hendes projekt, der er lige så følsomt som det er rørende, berører nu tusindvis af mennesker.

Når en brudekjole bliver et symbol på ømhed

Nogle kjoler fortæller flere historier. Dette er visionen for Rosann Cassiopi, en bosiddende i Wisconsin, der genbruger brudekjoler doneret af enkeltpersoner og forvandler dem til "englekjoler". Disse små stykker tøj er beregnet til spædbørn, der døde før eller kort efter fødslen. Hver kreation er omhyggeligt designet til at tilbyde en trøstende tilstedeværelse for familier i en særlig vanskelig tid. Bag hvert sting ligger ønsket om at ære et liv, uanset hvor kort det er.

En ny mission efter en livsændring

I tre årtier arbejdede Rosann Cassiopi som sygeplejerske. Da en sjælden neurologisk sygdom tvang hende til tidlig pensionering, måtte hun genopfinde sin hverdag. Med mere fritid besluttede hun sig for at lære at sy. Det, der startede som en simpel læreplads, blev hurtigt et sandt kald. Siden da har hun brugt meget af sin energi på at skabe disse unikke outfits.

Mere end en hobby, en fuldtidsforpligtelse

I næsten ti år har Rosann brugt over 40 timer om ugen ved sin symaskine. Denne bemærkelsesværdige dedikation har gjort det muligt for hende at skabe hundredvis af "englekjoler". Hendes tilgang er baseret på en simpel overbevisning: små gestus kan have en enorm effekt. Gennem sit omhyggelige arbejde tilbyder hun familier et objekt, der er gennemsyret af ømhed og respekt i en kontekst, der ofte er præget af stilhed og ensomhed.

Kreationer tilbydes gratis

Alle kjolerne, Rosann laver, uddeles gratis. De sendes til hospitaler og familier i nød. For denne tidligere omsorgsperson er det en måde at fortsætte med at drage omsorg for andre. Væk fra rampelyset forfølger hun diskret sit engagement, motiveret af ønsket om at bringe lidt trøst til dem, der går igennem en særlig vanskelig tid.

Et fælles projekt for familier

Rosann deltager også i den amerikanske forening "Real Imprints", som koordinerer Angel Gowns Project. Gennem et netværk af passionerede frivillige forvandler organisationen donerede brudekjoler til tøj til babyer, der er døde af spontan abort, dødfødsel eller kort efter fødslen. Denne indsats støtter et stort antal familier, samtidig med at den øger offentlighedens bevidsthed om en virkelighed, der stadig sjældent diskuteres.

Ændring af den måde, vi ser på perinatal sorg

Udover at sy ønsker Rosann at åbne op for samtalen om perinatal sorg. Ifølge hende har "alt for mange forældre udholdt denne prøvelse i stilhed alt for længe." Ved at tilbyde disse kjoler håber hun at minde sørgende forældre om, at de ikke er alene. Hendes budskab giver genlyd hos mange familier: hver historie betyder noget, hver følelse fortjener at blive hørt, og hvert barn fortjener at blive hædret med værdighed.

Gennem sin generøse indsats viser denne kvinde fra Wisconsin, at et simpelt stykke stof kan blive et stærkt symbol på støtte, solidaritet og medmenneskelighed.