At blive født om sommeren: hvad forskning i mænds mentale sundhed tyder på

Kan årstiden for vores fødsel virkelig påvirke vores mentale sundhed år senere? Spørgsmålet kan virke overraskende, endda grænsende til astrologi eller besynderlige teorier. Alligevel har forskere i flere år nu studeret de effekter, som det prænatale miljø og de første uger af livet kan have på hjernens udvikling.

En hypotese, der fascinerer forskere

Mens de, der er født om sommeren, beklager, at de aldrig kan samle alle deres kære for at fejre deres fødselsdag, beklager de, der fylder 60 om vinteren, at de måtte blive indendørs til denne særlige lejlighed. Uanset om vi er født om vinteren, foråret, sommeren eller efteråret, har årstiden for vores fødsel sine ulemper. Ud over de praktiske og festlige aspekter kan den også forudsige vores fremtidige mentale velbefindende. Dette er, hvad en temmelig usædvanlig canadisk undersøgelse antyder.

Oprindelsen til denne forskning er temmelig uventet. "Ideen til denne forskning opstod, da jeg blev spurgt, om jeg troede på horoskoper," forklarer Mikael Mokkonen, hovedforfatter af undersøgelsen. "Jeg spekulerede derefter på, om der kunne være et biologisk grundlag for deres eksistens, i form af en sammenhæng mellem en persons fødselsdato og fysiologiske eller mentale karakteristika."

Langt fra astrologiske forudsigelser har forskere fokuseret på et meget reelt videnskabeligt spørgsmål: Kan de miljøforhold, som en mor udsættes for under sin graviditet, have varige konsekvenser for hendes barns mentale sundhed?

Hvordan fødselsårstiden kan spille en rolle

Årstiden påvirker mange miljøfaktorer. Sollys, temperaturer, sæsonbestemte infektioner , kost og D-vitaminniveauer varierer alle i løbet af året. Under graviditeten kan disse faktorer potentielt påvirke fosterudviklingen.

Nogle forskere antyder, at eksponering for visse sæsonbestemte faktorer kan bidrage til at forme visse aspekter af langsigtet fysisk eller mental sundhed. De nøjagtige mekanismer er dog stadig stort set ukendte, og resultaterne af undersøgelser, der hidtil er udført, er ofte modstridende.

Hvad den canadiske undersøgelse viser

I deres forskning analyserede forskere ved Kwantlen Polytechnic University i British Columbia data fra 303 unge voksne med en gennemsnitsalder på 26 år. Deltagerne udfyldte to udbredte spørgeskemaer om mental sundhed: PHQ-9, som vurderer depressive symptomer, og GAD-7, som fokuserer på angst. Deres første fund: der blev ikke observeret nogen klar sammenhæng mellem fødselsårstiden og angstlidelser.

Hvad angår depression, viste der sig dog en særlig tendens blandt mænd. De, der blev født om sommeren, dvs. mellem juni og august, havde større sandsynlighed for at udvise scorer, der indikerede depressive symptomer, sammenlignet med mænd født i andre årstider.

Resultater skal fortolkes med forsigtighed

Disse resultater betyder ikke, at det at blive født om sommeren forårsager depression. Forskerne selv er forsigtige. Mikael Mokkonen understreger, at det ikke handler om at etablere en årsagssammenhæng. Ifølge ham kunne disse observationer være knyttet til "miljøforhold, som moderen oplever under graviditeten".

Undersøgelsen har også flere vigtige begrænsninger. Stikprøvestørrelsen er fortsat relativt lille og består primært af studerende, der bor i samme region i Canada. Derudover indeholdt nogle spørgeskemaer tomme felter. Med andre ord bør disse resultater betragtes som en interessant vej til yderligere forskning snarere end som etablerede fakta.

Mandlig depression, et emne der alt for ofte holdes tavs

Ud over spørgsmålet om fødselsårstid henleder denne undersøgelse opmærksomheden på et stort folkesundhedsproblem: depression hos mænd. I lang tid har psykiske problemer stødt sammen med visse traditionelle modeller for maskulinitet. Mange mænd har lært at minimere deres lidelse, undgå at udtrykke deres følelser eller se det at søge hjælp som et tegn på svaghed.

Dette sociale pres kan forsinke diagnose og behandling. Depression manifesterer sig dog ikke altid på samme måde hos mænd og kvinder. Hos nogle mænd kan det komme til udtryk gennem øget irritabilitet, risikabel adfærd, overdreven alkohol- eller stofmisbrug, social tilbagetrækning eller tab af interesse for sædvanlige aktiviteter. Disse tegn er nogle gange sværere at identificere som depressive symptomer.

At være født om vinteren, foråret, sommeren eller efteråret bestemmer ikke i sig selv en persons psykologiske skæbne. Dette canadiske studie antyder dog, at der kan være en sammenhæng mellem sommerfødsler og en øget risiko for depressive symptomer hos mænd. En mulighed for at nedbryde maskulinitetens sidste bastion.