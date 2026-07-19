Thalassofobi: Når frygten for havet invaderer din ferie

Mens nogle mennesker nyder tanken om at tage en dukkert i saltvandet, svømme blandt bølgerne og hoppe ud i det åbne hav, fryser andre til is ved synet af horisonten. Går du i panik, så snart dine fødder slipper jorden? Holder du dig tæt på kysten, selv når havet er roligt? Så snart vandet bliver mørkt, forestiller du dig så straks det værste? Denne dybe frygt for dybhavet har et navn: thalassofobi. Og den er langt fra unik.

Thalassofobi, eller når havet lindrer angst

Mange mennesker tæller dagene ned til sommerferien, ligesom børnene før jul. Mange drømmer om at svømme i afsidesliggende bugter, at efterligne fisk i azurblåt vand med en snorkel, at leje katamaraner for at udføre akrobatik i denne gigantiske pool skabt af Moder Natur. I den kollektive fantasi sætter havet og havet scenen for sommersæsonen og lover en vellykket ferie. Alligevel er det, de fleste mennesker betragter som et paradis, et vågent mareridt for dem, der lider af thalassofobi. De er ikke kun lukket af for denne amfibiske aktivitet, de oplever også ægte ubehag i lyset af det mørke vand, der på bare få knob skifter farve fra gennemsigtig azurblå til dybblå.

Bare tanken om at være på en båd på åbent hav, uden at kunne se kysten, sender dem ud i panik. Og vi taler ikke om en lille, ustabil fiskerhytte, der truer med at kæntre ved den mindste dønning. Selv en færgeoverfart i mørket kaster dem ud i ubehag. Paddleboarding over et hav indhyllet i mystik, hvis indhold er umuligt at fatte, er simpelthen udelukket. At udføre kanonkugler fra en båds vippe, på trods af en redningsvest og kvælende varme, der praktisk talt tigger om at være en dukkert, er også uden for deres evner.

De foretrækker at udfylde krydsord på deres liggestole frem for at vove sig ud i vandet, et sted fyldt med hemmeligheder og vrimler med mærkelige væsner. Måske har du også allerede opfundet undskyldninger som "Jeg bliver søsyg" eller "Jeg vil ikke have vådt hår" for at undgå at blive fremtidig inspiration for gyserfilmsskabere. I medicinske termer beskriver thalassofobi en intens, irrationel og ukontrollerbar frygt for dybhavet. Søer, oceaner og have fremkalder ikke nydelse, men stress, sved, svimmelhed og hjertebanken.

Symptomer, der dukker op i tilfælde af thalassofobi

Selvom mange undersøgelser hævder, at havet er et beroligende sted , har det den modsatte effekt på personer med thalassofobi. For folk, der lider af thalassofobi, er ferier ved vandet en sand prøvelse. Alt minder dem om deres angst, inklusive reklameplakater for introduktionsdykkerlektioner. For dem er denne enorme vandvidde en enorm trussel.

Selvom flaget er grønt, og havet er øde for vandmænd, ser de konstant fare under krusningerne. De kaldes ofte "kujoner", men alligevel føler de en ægte indre uro, når de ikke længere kan se bunden. Stillet over for en mørk sø, et hav, der er lidt for svimlende, eller endda billeder fra en dokumentar om koraller eller skibsvrag, kan de opleve:

Kulderystelser

Overdreven svedtendens

Vejrtrækningsproblemer

Hjertebanken

Svimmelhed eller kvalme

Brystsmerter eller en følelse af trykken

Angstanfald

Hvor kommer denne frygt for store vandmasser fra?

Thalassofobi er en frygt, der stadig undervurderes. Alligevel rammer den ikke mange mennesker. Hvem har aldrig mistet alt mod, når de har bevæget sig fra det beroligende sand til det fuldstændige intethed under en afslappet svømmetur ? Hvem har aldrig hoppet og spurtet i land i fuld fart, da de følte en vildfaren tang strejfe deres ben? Thalassofobi kommer ikke af at se gyserfilm, der foregår i grumset vand. I virkeligheden rummer havet en betydelig mængde mørke.

Til dato er mindre end 10% af havbunden blevet udforsket af mennesker ... hvilket gør den til frugtbar jord for frygt og fantasi. For mennesker, der hader ubesvarede spørgsmål og nyder at tyde alt, er det ukendte skræmmende. Så naturligt, uden synlighed, forestiller vi os forhistorisk udseende væsner med skarpe tænder klar til at trække os ned i afgrunden. Vi kan ikke lade være med at opfinde katastrofale scenarier. Og dette er kun toppen af dette psykologiske isbjerg. Thalassofobi kan også stamme fra barndomstraumer: en svømmetur, der næsten endte med drukning, en udfordring, der gik galt ...

Hvordan genopretter man forbindelsen til havet og får en fredelig sommer?

Gode nyheder: Thalassofobi er ikke uundgåelig, og det er heller ikke en dom, der indebærer at tilbringe hver sommer limet til en liggestol langt fra kysten. Denne frygt, uanset hvor overvældende den er, kan aftage, hvis du ikke forsøger at bekæmpe den brutalt. Der er ingen mening i at tvinge dig selv til at dykke ned i det åbne hav i morgen eller at gå med til en snorkeltur for at "bevise" over for dig selv, at du er i stand til det. Med fobier virker "tordenbolt"-tilgangen sjældent.

Den mest effektive tilgang er stadig gradvis eksponering. Start med at observere havet fra stranden, gå derefter i vandet op til dine ankler, væn dig til bølgernes bevægelse, og fremskridt lidt efter lidt uden nogensinde at overskride din tolerancegrænse. Ideen er ikke at optræde eller blive den næste havfrue på Calanques, men at genoplære at forbinde havet med en følelse af tryghed. Mediet Santé Magazine anbefaler på sin side hypnoterapi til mentalt at projicere sig selv ind i denne verden, der får tænderne til at klapre. Det lovpriser også dyderne ved kognitiv adfærdsterapi for at erstatte frygt med sindsro.

At genoptage forbindelsen til havet betyder trods alt ikke nødvendigvis at svømme over Atlanterhavet. Nogle gange handler det blot om at dyppe tæerne i vandet uden at forestille sig, at et havuhyre lurer under skummet.